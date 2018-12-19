Губернаторам рекомендовали не копить горы мусора на Новый год

Впереди новогодние праздники, и за это время, как показывает практика, когда страна отдыхает, больше всего скапливается гора мусора.

"Конечно, такого допускать нельзя. Поэтому уже разосланы письма губернаторам, чтобы ответственные службы на местах обратили внимание на эти традиционно напряженные для коммуналки дни, - сообщил на деловом завтраке в "Российской газете" министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. - Праздничные горы мусора появляются не из-за реформы, это надо понимать - их просто нужно вовремя убирать".

Собственно, тема "мусорной реформы" была одной из ведущих в разговоре с журналистами "РГ". Новые правила сбора, переработки и утилизации отходов неизбежно отразятся на тарифах.

"И многие регионы запланировали на своих территориях компенсационные мероприятия, - рассказал министр. - К примеру, предусмотрено субсидирование ставки, особенно для социально незащищенной категории населения. Так, в Башкирии в связи с переходом на новую систему сбора мусора пересчитают субсидии на оплату ЖКУ для малоимущих и расширят список получателей социальной поддержки. И таких примеров, поверьте, предостаточно. Конечно, и государство берет на себя обязательства контролировать рост тарифов на вывоз мусора. Мы эту ситуацию не пустим на самотек".

Интервью главы Минприроды Дмитрия Кобылкина читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".