Новости

Carl F. Bucherer выпустила новые модели Manero для российского рынка 17:28
США рассматривают возможность вывода своих войск из Сирии 17:25
Фото: На Валдайском озере расцвели "ледяные цветы" 17:25
В Краснодаре опровергли ограбление кафе "бандой Деда Мороза" 17:22
Курс евро превысил 77 рублей впервые с начала ноября 17:17
ДНР и ЛНР предложили Украине новое перемирие 17:09
На шоу Соловьева произошла перепалка между гостями 17:08
Минфин неудачно разместил второй 10-миллиардный выпуск ОФЗ 17:04
Россия поднимет в небо тяжелый ударный беспилотник 17:02
Мишустин: За 11 месяцев ФНС перечислила в бюджет 19,3 трлн рублей 17:01
В Таллине установят памятник Сергею Довлатову 17:00
Путин одобрил проект военной доктрины Союзного государства 17:00
Рестайлинговый Volkswagen Passat появится в январе 16:43
В ДТП под Псковом погибли пять человек 16:34
Президент поручил кабмину продумать льготы на ввоз иностранных самолетов 16:26
"Тайная комната" и портфель Папы Римского: арт-объект Zanellato в ГУМе 16:25
В Петербурге полковника МВД осудили за мошенничество 16:21
Корабль ВМС Великобритании зашел в порт Одессы 16:20
Эксперты назвали самые угоняемые в России автомобили 16:13
Пропавшего главного архитектора Ялты объявили в розыск 16:12
В Музее Победы пройдет выставка советских елочных игрушек 16:00
Испании не хватает 352 женщин-руководителей для гендерного равенства 15:58
В Магадане два ребенка погибли при пожаре в частном доме 15:57
Налажена линия связи между США и Россией 15:55
Найден древнейший на Земле цветок 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
19.12.2018 15:58
Рубрика: В мире

Испании не хватает 352 женщин-руководителей для гендерного равенства

Текст: Юрий Когалов

Испания занимает первое место в Европе по количеству женщин в правительстве (11 из 17 министров), однако этого пока не достаточно, чтобы пиренейское королевство считалось гендерно равным. Согласно подсчетам Фонда прикладных экономических исследований и Мадридского университета Комплутенсе, необходимо ввести в советы директоров 35 крупнейших испанских компаний (согласно Мадридской фондовой бирже) еще 352 представительницы прекрасного пола. Этого хватит, чтобы довести их количество до 40 процентов от общего числа руководителей (1363). Сейчас их всего 18 процентов.

Фото: depositphotos.com
Каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений

По словам исследователей, после принятия в 2007 году закона о равенстве, ситуация в гендерном плане начала исправляться, однако это происходит так медленно, что норма будет достигнута только через 20 лет, если, конечно, не предпринять специальных усилий. В частности правительству рекомендуется ужесточить законодательство с помощью политики "обязательных и временных квот", взяв пример с других европейских стран.

Так, Норвегия стала пионером в этой области, в 2005 году введя обязательную 40-процентную квоту. Аналогичным образом поступила Исландия в 2013 году. Италия обязала компании следить за тем, чтобы в составе совета директоров было не менее 33 процентов женщин. Германия в 2016 году ввела квоту в 30 процентов, а в прошлом году увеличила ее до 40. Последней европейской страной, установившей эти обязательные минимумы, стала Бельгия, которая внедрила в этом году 33-процентные квоты.

В мире Европа Испания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Госдума декриминализировала репосты и лайки
В Кремле заявили о продолжении реализации контракта по С-400
Виталий Мутко покинул пост президента Российского футбольного союза
РФС поставил перед сборной России новую задачу
У страха глаза велики: ядерный удар "Борея" смоделировали в США