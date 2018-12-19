Испании не хватает 352 женщин-руководителей для гендерного равенства

Испания занимает первое место в Европе по количеству женщин в правительстве (11 из 17 министров), однако этого пока не достаточно, чтобы пиренейское королевство считалось гендерно равным. Согласно подсчетам Фонда прикладных экономических исследований и Мадридского университета Комплутенсе, необходимо ввести в советы директоров 35 крупнейших испанских компаний (согласно Мадридской фондовой бирже) еще 352 представительницы прекрасного пола. Этого хватит, чтобы довести их количество до 40 процентов от общего числа руководителей (1363). Сейчас их всего 18 процентов.

По словам исследователей, после принятия в 2007 году закона о равенстве, ситуация в гендерном плане начала исправляться, однако это происходит так медленно, что норма будет достигнута только через 20 лет, если, конечно, не предпринять специальных усилий. В частности правительству рекомендуется ужесточить законодательство с помощью политики "обязательных и временных квот", взяв пример с других европейских стран.

Так, Норвегия стала пионером в этой области, в 2005 году введя обязательную 40-процентную квоту. Аналогичным образом поступила Исландия в 2013 году. Италия обязала компании следить за тем, чтобы в составе совета директоров было не менее 33 процентов женщин. Германия в 2016 году ввела квоту в 30 процентов, а в прошлом году увеличила ее до 40. Последней европейской страной, установившей эти обязательные минимумы, стала Бельгия, которая внедрила в этом году 33-процентные квоты.