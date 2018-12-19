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19.12.2018 19:49
Рубрика: В мире

Трамп уперся в стену

В пятницу правительство США может приостановить работу из-за отсутствия финансирования
Текст: Игорь Дунаевский
Российская газета - Федеральный выпуск №7749 (286)
Исполнительная ветвь власти США вновь оказалась на грани паралича из-за разногласий между президентом Дональдом Трампом и демократической оппозицией по расходам на безопасность южной границы. Очередной шатдаун (англ. "government shutdown"), как называют приостановку работы правительства США, может начаться уже 21 декабря.
Мигранты штурмуют стену между Мексикой и США. На ее дальнейшее строительство Трампу нужно 5 миллиардов долларов. Фото: REUTERS Мигранты штурмуют стену между Мексикой и США. На ее дальнейшее строительство Трампу нужно 5 миллиардов долларов. Фото: REUTERS
Мигранты штурмуют стену между Мексикой и США. На ее дальнейшее строительство Трампу нужно 5 миллиардов долларов. Фото: REUTERS

Хозяин Белого дома настойчиво требует от конгресса выделить 5 миллиардов долларов на реализацию обещания, с которого три года назад стартовала его предвыборная кампания - строительство стены вдоль границы с Мексикой для пресечения нелегальной миграции. Кстати, тогда Трамп настаивал, что заставит власти Мексики заплатить за возведение барьера, на что те отвечали категорическим отказом. Оппозиция предлагает сохранить расходы на охрану границы на текущем уровне в 1,3 миллиарда долларов.

Фото: AP Photo/Moises Castillo
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Пропрезидентской Республиканской партии не хватает голосов, чтобы заложить предложения Белого дома в бюджет на 2019 финансовый год, который уже начался 1 октября. С этой даты финансирование федерального правительства осуществляется на основании краткосрочной резолюции, срок действия которой истекает 21 декабря. Если до пятницы стороны не заключат новое временное соглашение или не одобрят бюджет, 9 из 15 министерств, включая министерство внутренней безопасности, минфин, госдепартамент, останутся без финансирования и приостановят работу. Часть из примерно 800 тысяч служащих этих ведомств будет отправлена в принудительный неоплачиваемый отпуск. Трудиться продолжат только сотрудники на критически важных должностях, которым при этом не будут выплачивать зарплату, хотя на носу праздничный сезон. Более того, им придется самостоятельно выносить мусор из кабинетов или менять бумагу в туалете, поскольку весь обслуживающий персонал будет в отпуске.

Закроются многие туристические объекты и музеи. Экономический убыток даже от непродолжительного шатдауна, как правило, исчисляется миллиардами долларов. Впрочем, этот бардак обойдет стороной часть министерств, бюджеты которых утверждаются отдельно, включая Пентагон.

Последние переговоры главы государства с лидерами демократов в конгрессе Чаком Шумером и Нэнси Пелози на прошлой неделе завершились провалом и с тех пор не возобновлялись. Президент, едва не срываясь в крик, заявил, что "для него честь довести дело до шатдауна", если речь идет об обеспечении безопасности границы.

Экономический убыток даже от непродолжительного шатдауна, как правило, исчисляется миллиардами долларов

Публично Белый дом заявляет о готовности отстаивать свою позицию до конца. При этом администрация пока отказывается обсуждать возможность краткосрочных продлений для ведения дальнейших переговоров, настаивая на одобрении всего бюджета. Такое стремление понятно, поскольку через несколько недель будет приведен к присяге очередной состав конгресса, в котором демократы будут иметь еще больше голосов в палате представителей, переходящей под их контроль, а значит, могут потребовать новых уступок.

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Но, как утверждает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме, на деле в окружении главы государства всерьез не рассчитывают на успех, поэтому разрабатывают компромиссные варианты. К этому Трампа пытаются склонить и поддерживающие его республиканцы в конгрессе. На их взгляд, проблема в том, что у президента США сейчас попросту нет таких рычагов влияния на оппозицию, чтобы ставить ей ультиматум.

Демократы со своей стороны уверены, что рядовые американцы возложат вину за возможный шатдаун на президента и республиканцев, а потому уступать не намерены. "Со своим темпераментом президент добьется шатдауна, но не денег на стену", - заявил лидер демократов в сенате Чак Шумер.

Справка "РГ"

Первый шатдаун в истории США случился в 1976 году, а нынешний станет для американского федерального правительства уже 20-м. В последний раз это случилось в январе 2018 года, когда правительство приостановило работу из-за разногласий по параметрам бюджета на 2018 финансовый год. Тогда Трамп требовал повышения оборонных расходов и денег на строительство стены на границе с Мексикой, а демократы добивались сохранения программы защиты от депортации тех нелегальных иммигрантов, которые приехали в США несовершеннолетними. Спустя три дня компромисс был достигнут и федеральные ведомства возобновили работу.

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