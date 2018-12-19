Российские баскетбольные клубы проводят насыщенную еврокубковую неделю. Подмосковные "Химки" 19 декабря встречались в Тель-Авиве с "Маккаби", а ЦСКА днем ранее не самым удачным образом съездил в Стамбул. Но уже в четверг может реабилитироваться в матче с другим турецким клубом.

Визит армейцев к "Фенербахче", без сомнения, представлялся главным событием недели. Ведь встречались фавориты сезона, а на кону стояло промежуточное первое место в таблице. Да и за тренерской дуэлью было понаблюдать особенно любопытно. Шесть лет прошло уже с тех пор, как нынешний рулевой ЦСКА Димитрис Итудис отправился в "свободное плавание" и сам стал главным тренером, но его дуэль с Желько Обрадовичем, у которого грек проработал помощником с 1999-го по 2012-й, по-прежнему является принципиальной. Обрадович девять раз выигрывал Евролигу, и именно после его прихода "Фенербахче" стал топ-клубом. Как показал матч, 58-летний серб остается в отличной тренерской форме. А Итудису надо провести серьезную работу над ошибками, чтобы в решающих матчах сезона такого как в Стамбуле не повторилось.

ЦСКА имел все шансы лидера сезона обыграть. "Красно-синие" бодро начали и на большой перерыв ушли с преимуществом в 12 очков. Но затем "Фенер" перестроился, и в третьей четверти от этой форы осталось всего "+2". Однако главные события произошли позже. За пять минут до сирены на табло горели приятные для гостей 74:67 в пользу ЦСКА. И за все оставшееся время армейцы смогли набрать всего один балл. Получив в свою корзину 12 очков.

- Мы не забили открытый бросок, дважды промахнулись из-под кольца и допустили потерю, - так описал действия своей команды в этом отрезке Димитрис Итудис. - Но отдельно я бы хотел отметить игру на подборах, где разница просто огромная. У "Фенербахче" во второй половине 9 подборов на чужом щите, а мы забрали лишь восемь мячей под собственным кольцом. Для баскетбола это действительно большие цифры.

Важно отметить, что в ключевой момент игроки допустили несколько грубых ошибок. Только потерь у армейцев было три, причем сделаны они были как под копирку. Баскетболисты, принимая мяч, мыслями уже делали следующее движение, как будто он был уже в руках. Как результат - "оранжевый" улетал в аут. Итудису оставалось только разводить руками и с раскрытыми от изумления глазами наблюдать, как мастера высочайшего уровня позволяют себе, по сути, детские оплошности. Как итог - 77:75 в пользу "Фенербахче". Турецкий клуб остается единоличным лидером Евролиги. Для ЦСКА это поражение третье в сезоне, причем все они происходили на выезде.

По большому счету ничего ужасного в Стамбуле не произошло. И с турнирной точки зрения эта неудача не является фатальной. В том, что армейцы попадут в плей-офф, сомнений нет никаких. А преимущество своей площадки в следующем раунде можно получить, финишировав в четверке. Так что все пока идет по плану. Но провальная концовка в битве с прямым конкурентом - все-таки повод задуматься. И хорошо, что случилась она сейчас, когда до "Финала четырех" еще достаточно времени.

Кстати, показать, как был усвоен турецкий урок, ЦСКА может уже 20 декабря. Марафон Евролиги армейцы продолжат домашним матчем против "Анадолу Эфес" - еще одним клубом, представляющим Стамбул. В прошлом году команда Эргина Атамана была откровенным аутсайдером и ни на что не претендовала. Сейчас же "Эфес" - главное открытие сезона. Клуб идет на четвертом месте и к 14-му туру уже выиграл матчей больше, чем за всю прошлогоднюю "регулярку" - девять против семи. Так что вечер армейцам, очевидно, предстоит непростой.

За последние пять минут армейцы допустили три потери мяча и набрали одно очко, пропустив в свое кольцо 12

Тем временем питерский "Зенит" стал третьим российским клубом, обеспечившим себе выход в Топ-16 второго по значимости клубного турнира - Еврокубка. Ранее это сделали казанский УНИКС и краснодарский "Локомотив-Кубань". Но если эти коллективы задачу-минимум решили уверенно и досрочно, то "сине-бело-голубые" выглядели откровенно плохо. И в следующий раунд протиснулись с большим скрипом. В последнем матче команде Василия Карасева, чтобы снять все вопросы, надо было обыграть дома АСВЕЛ. Французы вышли в Топ-16 досрочно, поэтому играли без двух лидеров, но даже немотивированному сопернику на своей площадке "Зенит" в итоге уступил 81:84. Завершив таким образом выступление на этом этапе с четырьмя победами в десяти встречах.

Проход в следующий раунд "сине-бело-голубым" подарила "Валенсия". Испанцы, будучи лидерами группы, обыграли в своем матче "Доломити Энергию", и таким образом "Зенит" гарантировал себе как минимум четвертое место в группе С, независимо от результата матча "Тюрк Телеком" - "Партизан". По итогам этого поединка, завершившегося после подписания этого номера в печать, сразу у трех клубов могло быть одинаковое число побед. Но "Зенит" по дополнительным показателям точно не был бы худшим. А значит, он продолжает выступление.

Где будем смотреть

20 декабря, четверг, "МАТЧ! Игра"

19.55. ЦСКА (Россия) - "Анадолу Эфес" (Турция). Прямая трансляция.