Как минский зоопарк "удочерил" медведицу, брошенную передвижным цирком в Пензе

Эта трогательная история произошла в канун Рождества, когда, кажется, даже бездомные псы мечтают об ошейнике. А тут посреди заснеженного города очутился никому не нужный... медведь, вернее, медведица по кличке Нюрка.

У бабы Нины дневной рацион медведя тянул не меньше чем на тысячу рублей. Выручала капуста с собственного огорода, ее Нюрка уплетала, словно коза. Фото: Наталья Саванкова

Откуда появиться дикому зверю в небольшом провинциальном городе в центре России, где даже цирка нет с тех пор, как лет десять назад старое здание снесли, а новое так и не построили? Медведей пензенцы раньше видели разве что в небольшом местном зоопарке да в заезжих шапито. В одном из них и выросла Нюрка. В свои два года она вымахала ростом в холке под полтора метра и нравом вышла несговорчивая. Цирковыми талантами не блистала: велосипеда боялась как огня, а от звука аплодисментов тряслась, словно от картечи. В общем, звездой передвижного цирка Нюрка не стала, вот и решили хозяева списать медведицу в утиль. Неизвестно, что стало бы со зверем, если бы не повстречалась на его пути сердобольная баба Нина. Диких животных пенсионерка, на удивление, не боялась. Как выяснилось, ее дети выросли в цирке и продолжали там работать. Поэтому одинокая бабушка поддалась на уговоры и взяла к себе Нюрку на передержку, а оказалось, что навсегда. Хозяева поначалу обещали платить "алименты" на брошенного детеныша, но вскоре совсем про него забыли. Нюрка осталась полностью на попечении пенсионерки.

Вдвоем они умудрялись выживать на одну скромную пенсию, и это при том что дневной рацион медведя в зверинце тянул не меньше чем на тысячу рублей. Их выручала капуста с собственного огорода, ее Нюрка уплетала, словно коза. Единственное, чем могла побаловать медведицу баба Нина - это несколько карамелек. За них Нюрка становилась ручной, как пудель. Но слезливые глаза жалостливо глядели из клетки.

- Клетка ненадежная совсем. Моему питомцу она тесная стала, даже в полный рост не вытянуться. Над головой крыши нет. Как в зиму оставаться? Страшно за нее не знаю как. Но еще страшнее - вдруг выберется и убежит, что тогда делать. Обе с ней под суд пойдем, - рассказывает Нина Гулина.

Сначала она пыталась медведя продать, но оказалось, что такое добро не нужно никому даже даром. В зверинцах тоже получила отказ. В Пензенском зоопарке пояснили, что у них уже содержатся два бурых медведя, для третьего не хватит ни места, ни финансирования.

- Не усыплять же ее только потому, что ее досрочно уволили? - говорит Нина Гулина.

Как пояснили в прокуратуре Пензенской области, содержание диких животных не регулируется российским законодательством. Госдума рассматривала такой законопроект, но нормативных актов по нему пока не поступало. Закон охраняет безопасность животного, за жестокое обращение его хозяевам грозит наказание вплоть до уголовной ответственности. А если медведя любят, холят и лелеют, то поводов для вмешательства правоохранительных органов не имеется.

В управлении ветеринарии по Пензенской области вместо того, чтобы помочь бабе Нине, пригрозили выставить ей баснословный штраф за нарушение правил содержания животных в жилых массивах. После его уплаты обе и вовсе протянули бы с голоду ноги.

В Минске разрешили разводить медведей в неволе, поэтому Нюра может вскоре стать мамой

"Российская газета" тоже рассказала об этом вопиющем случае, и судьба медведицы решилась волшебным образом. С Пензой связались сотрудники Минского зоопарка, которые планировали приехать в этот город за тигрятами и узнали про обездоленного медведя. У них как раз осиротела клетка медведицы, поэтому они согласились забрать Нюру к себе. Средства на перевозку животного выделил местный депутат. "Спецоперация" прошла успешно, никто не пострадал.

Нюра на удивление спокойно отнеслась к переезду, видимо, вспомнила свое неспокойное цирковое прошлое. В зоопарке она впервые за многие месяцы смогла встать в полный рост на задние лапы. Как сообщили в администрации Пензенского зоопарка, медведицу обследовали, сделали прививки, подготовили к перевозке в Минск. Она здорова и может дать потомство. Сейчас оформляются документы, необходимые для транспортировки животного через границу.

Баба Нина навещала своего питомца в зоопарке, принесла ей любимые карамельки и не удержалась, смахнула при расставании набежавшую слезу.

Как только бумажные вопросы будут улажены, Нюра отправится на новое место жительства в Минск. Там ее ждут не только хорошие условия, но и жених. В Минске решили разводить медведей в неволе, поэтому, если все сложится, Нюра вскоре станет мамой.