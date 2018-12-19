Канадский фрегат завершил дежурство у берегов КНДР

Канадский фрегат HMCS Calgary завершил патрулирование акватории рядом с Корейским полуостровом, которое он осуществлял с целью контроля за исполнением санкций Совета Безопасности ООН в отношении КНДР.

На дежурство в Азиатско-Тихоокеанском регионе фрегат заступил 20 августа, отметили в Министерстве национальной обороны Канады. Он должен был предотвращать возможные поставки в Северную Корею по морю, например, нефтепродуктов, что запрещено Совбезом ООН.

Calgary также принял участие в учениях со странами-союзницами Канады у берегов Австралии и Японии. В родную базу в Эскимолт (провинция Британская Колумбия) фрегат вернулся 18 декабря, сообщает ТАСС.

Ранее в марте этого года канадская субмарина занималась патрулированием акватории вблизи Корейского полуострова. Она также отслеживала возможные незаконные поставки санкционных товаров в КНДР.