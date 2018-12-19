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19.12.2018 19:58
Рубрика: Спорт

Память в переплете

В Москве презентовали книгу о ЧМ-2018
Оргкомитет "Россия-2018" презентовал в Москве книгу, посвященную футбольному чемпионату мира, который прошел летом в нашей стране.
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7749 (286)
Фото: Антон Денисов/РИА Новости Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Фото: Антон Денисов/РИА Новости

"Нам очень хотелось подвести какой-то заметный итог чемпионата мира, чтобы он был осязаем и нагляден, передавал дух праздника", - подчеркнул гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин, рассказывая, как возникла идея такой книги.

У нее нет одного автора: над содержанием трудился коллектив из разных изданий. Получился внушительных размеров фолиант, который так и называется "Россия-2018". Понятно, что у книги будет электронный вариант, но читать такую вещь с экрана не совсем то. Держать этот солидный том с золотым тиснением в руках, перелистывать страницы - удовольствие уже само по себе. Внутри - истории о турнире, интервью с игроками и тренерами, интересные факты и статистика и, конечно, множество фотографий. Несмотря на относительно внушительный тираж (2000 экземпляров на русском и 1000 на английском), продавать книгу не планируется. Да и у оргкомитета, как некоммерческой организации, нет таких прав. "Пока будем только дарить", - подчеркнул Сорокин.

Фото: REUTERS
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Первыми обладателями ценного сувенира стали гости ее презентации, прошедшей в самом центре столицы. По ходу церемонии отрывки из книги зачитывали Игорь Шувалов, возглавлявший оргкомитет по выдвижению заявки России на проведение ЧМ-2018, наставник сборной России Станислав Черчесов и другие участники событий.

Последним слово взял председатель оргкомитета Аркадий Дворкович: "2018 год заканчивается, но жизнь продолжается. Нам всем повезло: мы подарили самим себе и всему миру огромный, потрясающий праздник. Это то, что сделало уходящий год прекрасным. Чудо, которое, возможно, уже не повторится, но мы его запомним навсегда. Наши воспоминания никто уже не отнимет, да никто и не собирается отнимать. А эта книга поможет нам хранить память о том, что мы сделали вместе".

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