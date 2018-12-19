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19.12.2018 20:07
Рубрика: Спорт

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"Ривер Плейт" уступил "Аль-Айну" в серии пенальти в 1/2 финала клубного ЧМ
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск №7749 (286)
Команда "Аль-Айн" из ОАЭ стала первым финалистом клубного чемпионата мира. В 1/2 финала она достаточно неожиданно переиграла аргентинский "Ривер Плейт". Основное и дополнительное время матча закончилось вничью 2:2, в серии пенальти хозяева были чуть точнее - 5:4.
Голкипер "Ривер Плейта" Франко Армани не спас свою команду в серии пенальти, пропустив все пять ударов. Фото: AP Голкипер "Ривер Плейта" Франко Армани не спас свою команду в серии пенальти, пропустив все пять ударов. Фото: AP
Голкипер "Ривер Плейта" Франко Армани не спас свою команду в серии пенальти, пропустив все пять ударов. Фото: AP

"Ривер Плейт" с большим скандалом получил путевку на турнир в Эмиратах. Произошло это благодаря победе в финале Кубка Либертадорес над "Бокой Хуниорс", когда вторая встреча между клубами была перенесена из Буэнос-Айреса в Мадрид. Завоевав престижный трофей, "Ривер" отправился в Эмираты с надеждой как минимум дойти до финала. Не получилось. Хотя аргентинцы были к этому очень близки.

В середине второго тайма при счете 2:2 "красно-белые" получили право на пенальти. Но Гонсало Мартинес не реализовал одиннадцатиметровый.

Фото: REUTERS/Phil Noble
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Что интересно, главный тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо не счел поражение от "Аль-Айна" неудачей. По словам специалиста, его команда добилась самого важного - выиграла Кубок Либертадорес.

- Нам было сложно сконцентрироваться на клубном чемпионате мира после матчей с "Бокой Хуниорс". Я признаю это, - отметил Гальярдо. - Ребята потратили много сил. Не так-то просто в такой ситуации найти мотивацию во встрече с соперником, который заметно уступает тебе в классе. Конечно, мы бы предпочли выйти в финал. Но мы отправимся домой и будем праздновать успех в Кубке Либертадорес.

Что касается матча с "Аль-Айном", то, по мнению Гальярдо, его команда не очень хорошо защищалась. Отсюда и такой результат.

- У нас было достаточно шансов для третьего гола. Мы не реализовали пенальти, дали много пространства сопернику в обороне. Это был матч, в котором победить мог любой. Сильнее оказался "Аль-Айн". С чем я его и поздравляю, - подытожил Гальярдо.

К слову, "Аль-Айн" стал первой командой из ОАЭ, добравшейся до финала клубного чемпионата мира. На пути к решающей встрече он обыграл лучшие команды Океании ("Тим Веллингтон"), Африки ("Эсперанс") и вот теперь "Ривер Плейт".

- Мы исполнили мечту. Гордимся нашим достижением, это было невероятно, - отметил защитник клуба из ОАЭ Исмаил Ахмед. - Финал станет большим событием для нашей команды. Кто бы ни был в соперниках - у нас будут шансы. Даже если нам попадется "Реал".

"Аль-Айн" - самый успешный клуб в истории ОАЭ. Ему принадлежит рекорд по числу побед в национальном чемпионате (13 раз). Суммарная трансферная стоимость всех игроков команды равна 15,5 миллионам долларов. Для сравнения: весь состав того же "Реала" стоит миллиард долларов.

Фото: Сергей Коньков/ТАСС
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Выделить у "Аль-Айна" стоит связку нападающих Маркус Берг и Кайо. Предыдущие четыре сезона швед провел в "Панатинаикосе", с которым он выиграл Кубок Греции и стал лучшим бомбардиром национального чемпионата в 2017 году. Что касается сборной, то Берг постоянно вызывается в нее.

Кайо в отличие от своего напарника по нападению не так хорошо известен в Европе. У него уникальная судьба: на родине футболиста в Бразилии он так никому и не пригодился. Кайо не взяли в основу "Сан-Паулу", воспитанником которого он является. Не подошел он и "Сантосу" с "Палмейрасом". В результате в 17 лет он решился на отъезд в Японию. Там он стал чемпионом и обладателем Кубка страны, после чего перешел в "Аль-Айн". Что забавно - в детстве Кайо переживал за "Реал". И сейчас мечтает встретиться в финале клубного чемпионата мира именно с мадридской командой.

- В детстве мне очень нравился Роналдо. Я старался подражать ему, хотя это было непросто, - говорит Кайо. - Сыграть с "Реалом" в финале стало бы исполнением мечты. Мы сделаем все, чтобы победить. Даже если не получится, "Аль-Айн" здорово проявил себя на турнире. Но мы хотим большего.

Добавим, что второй финалист клубного чемпионата мира определился 19 декабря в матче "Реала" с японской "Касимой Антлерс". Решающая встреча турнира, как и игра за третье место, пройдет в субботу.

Между тем

19 декабря в Москве состоялось заседание совета исполкома Российского футбольного союза. Главная новость - с поста президента РФС ушел Виталий Мутко. Исполняющим обязанности главы организации назначен Сергей Прядкин. Выборы нового президента РФС пройдут 22 февраля.

Исполком признал положительными итоги выступления сборных команд России в уходящем году. Главная цель на следующий год - попадание в финальную часть чемпионата Европы-2020.

Кроме того, на посту главного тренера молодежной сборной был утвержден Михаил Галактионов. Он сменил бывшего защитника московского "Спартака" Евгения Бушманова, под руководством которого команда не смогла пробиться в финальную стадию Евро-2019.

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