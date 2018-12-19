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19.12.2018 16:20
Рубрика: В мире

Корабль ВМС Великобритании зашел в порт Одессы

Текст: Константин Волков

В порт Одессы 19 декабря зашел многоцелевой гидрографический исследовательский корабль HMS Echo ВМС Великобритании. Он прибыл в ходе дружественного визита, который продлится до 22 декабря, сообщило командование ВМС Украины.

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Во время стоянки корабля в порту Одессы пройдет протокольная встреча командования ВМС Украины с британскими моряками во главе с командиром Echo капитаном второго ранга Мэтью Уорреном.

HMS Echo оснащен многолучевыми эхолотами, буксируемыми датчиками и другой аппаратурой для сбора и записи различных данных. Также корабль имеет на борту вооружение - 20-миллиметровую пушку и пулемет калибра 7,62 мм.

Ранее министр обороны Соединенного королевства Гэвин Уильямсон заявил, что в январе и феврале 2019 года на Украину прибудет подразделение, состоящее из британских моряков, морпехов и армейцев. Они участвуют в программе оказания помощи в подготовке украинских вооруженных сил.

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