Критики назвали лучшим российским сериалом года "Звоните ДиКаприо!"

Популярный сайт о русскоязычном кино Кино-театр.ру опубликовал ежегодный рейтинг лучших отечественных сериалов по версии кино и телекритиков. Этот портал - единственный, который делает подобный опрос, поэтому всегда к его сериальным итогам года приковано большое внимание как профессионалов, так и простых зрителей.

В опросе приняли участие 16 экспертов, в числе которых обозреватели ведущих общественно-политических и профильных СМИ - "Российская газета", "Независимая газета", "Комсомольская правда", "Афиша", Time Out, Кино-театр.ру, "Бюллетень кинопрокатчика", "Кинорепортер.ру", "Профисинема" и многие другие. Полный список экспертов и итоги доступны по ссылке.

Каждый из экспертов назвал тройки своих фаворитов, выбранных из списка, в который вошел 241 сериал. Все проекты вышли на экраны в 2018 году. В общий список попали 14 проектов, причем только шесть сериалов упомянуто более одного раза.

По общей совокупности баллов первую строчку занимает сериал Жоры Крыжовникова "Звоните ДиКаприо!" (25,5 балла), на втором месте - "Обычная женщина" Бориса Хлебникова (21,5 балла), на третьем - "Домашний арест" Петра Буслова (18,5 балла) и на четвертой строчке - "Ненастье" Сергея Урсуляка (9 баллов).

Лидер по количеству первых мест - "Звоните ДиКаприо!" (4 первых места в тройках, 6 вторых мест), на второй строчке - "Домашний арест" (4 первых мест, 2 вторых), на третьей позиции - "Ненастье" (3 первых места), на четвертой - "Обычная женщина" (только две золотые медали от экспертов).

Лидером рейтинга критиков по количеству упоминаний стал проект канала ТВ-3 и режиссера Бориса Хлебникова "Обычная женщина" (14 из 16 экспертов включили его в тройку лучших), на втором месте - сериал Жоры Крыжовникова для платформы ТНТ-Premier "Звоните ДиКаприо!" (12 голосов), на третьем - сатирический проект Семена Слепакова и Петра Буслова "Домашний арест" для все той же ТНТ-Premier (8 голосов), на четвертом - сериал Сергея Урсуляка "Ненастье" для телеканала "Россия-1" (3 голоса).

Прямая речь

Жан Просянов, главный редактор портала Кино-театр.ру:

- В плане российских сериалов год выдался на удивление ярким и насыщенным. Наконец-то веское слово сказали онлайн-видеосервисы, прежде всего, ТНТ-Premier и Start. На Первом вышли "Звоните ДиКаприо!" и "Домашний арест", которые не оставили равнодушными практически никого из наших экспертов, на втором - один из моих личных фаворитов "Лучше, чем люди" и отмеченный несколькими экспертами проект "Вне игры". Учитывая эту тенденцию, очевидно, что со временем сериалов для интернета станет только больше, а конкуренция за интересный и качественный сериальный контент только усилится.