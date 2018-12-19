Маск открыл в Лос-Анджелесе скоростной тоннель как альтернативу метро

Под Лос-Анджелесом открылся скоростной транспортный тоннель по проекту компании Илона Маска. Он должен стать альтернативой общественному транспорту, как наземному, так и метро. Об этом сообщается в Twitter Маска.

Речь идет о тоннеле длиной 3,2 километра, прорытом в южном пригороде Лос-Анджелеса, от принадлежащей Маску парковочной площадки до офиса его же The Boring company, которая и ведет проект скоростного тоннеля.

Как написал Маск, в тоннеле будут перемещаться платформы на электрической тяге, оснащенные выдвижными боковыми колесами. Они могут разгоняться до 240 км/ч.

"Кажется, что ты телепортируешься", - пишет Маск. В дальнейшем для передвижения по тоннелю планируется использовать и электромобили Tesla.

В конце лета Маск уже объявил, что намерен проложить под Лос-Анджелесом тоннель длиной порядка пяти километров с платформами, которые смогут везти 16 пассажиров на скорости около 200 км/ч. Линия должна соединить одну из станций подземки со стадионом Dodger.