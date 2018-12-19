Сотрудники МЧС перед Новым годом проверят более 50 тысяч мест проведения праздничных мероприятий в декабре, в том числе осмотрят почти 160 объектов, задействованных в проведении общероссийской новогодней елки в Государственном Кремлевском дворце.

Для лучшей профилактики происшествий в период праздников МЧС даже продлило месячник безопасности.

И все потому, что традиционно под Новый год количество бытовых пожаров увеличивается в 2,5-3 раза. 75 процентов пожаров и до 95 процентов жертв в эти дни бывают в жилых домах с 2 часов ночи до 5 часов утра. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил главный пожарный инспектор страны Ринат Еникеев.

По данным МЧС, на вчерашний день уже проверено более 20 тысяч зданий, устранены свыше 10 тысяч нарушений требований пожарной безопасности.