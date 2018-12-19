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19.12.2018 19:11
Рубрика: Власть

Елка, не гори

Инспекторы проверят более 50 тысяч мест проведения новогодних мероприятий
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск №7749 (286)
Сотрудники МЧС перед Новым годом проверят более 50 тысяч мест проведения праздничных мероприятий в декабре, в том числе осмотрят почти 160 объектов, задействованных в проведении общероссийской новогодней елки в Государственном Кремлевском дворце.

Для лучшей профилактики происшествий в период праздников МЧС даже продлило месячник безопасности.

Фото: depositphotos.com
Названа самая высокая новогодняя елка в России

И все потому, что традиционно под Новый год количество бытовых пожаров увеличивается в 2,5-3 раза. 75 процентов пожаров и до 95 процентов жертв в эти дни бывают в жилых домах с 2 часов ночи до 5 часов утра. Об этом на пресс-конференции в ТАСС заявил главный пожарный инспектор страны Ринат Еникеев.

По данным МЧС, на вчерашний день уже проверено более 20 тысяч зданий, устранены свыше 10 тысяч нарушений требований пожарной безопасности.

Власть Безопасность Правительство МЧС
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