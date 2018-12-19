Медведев: Чиновник не должен "бронзоветь"

В правительстве с пониманием относятся к критике в свой адрес со стороны парламентариев, заверил их премьер-министр Дмитрий Медведев, поблагодарив за конструктивное взаимодействие.

Поздравить депутатов с окончанием осенней сессии и поблагодарить за совместную плодотворную работу на Охотный Ряд в среду приехал лично премьер-министр Дмитрий Медведев. Ему пришлось немного подождать, пока депутаты завершат рассмотрение всех законопроектов повестки, а дискуссии и выступления в зале заседаний затягивались.

Председатель правительства счел это вполне нормальным, тем более что в спорах рождается истина. Любую критику со стороны парламентариев в исполнительной власти тоже принимают. "Никто не должен бронзоветь. Каждый руководитель ведомства, когда законодатель указывает ему на те или иные проблемы, должен для себя выводы делать", - добавил премьер.

Еще весной в качестве кандидата на пост главы кабинета министров Медведев обещал депутатскому корпусу, что правительство готово работать с каждым народным избранником. "Считаю, что это святая обязанность исполнительной власти, - подчеркнул он в среду. - И считаю, что мы это делаем вполне успешно". Такой диалог важен, поскольку депутаты хорошо знают ситуацию на местах и порой предлагают нестандартные решения стоящих задач. От лица всего правительства его председатель поблагодарил депутатский корпус за конструктивные отношения.

Премьер-министр напомнил, что в этом году в стране также отмечают 25-летие Конституции и 25-летие со дня избрания Государственной Думы первого созыва. В декабре 1993 года, по его словам, люди выбрали новый путь развития России, поддержали норму Основного закона о создании социального государства, в котором права и свободы граждан являются главными, и проголосовали за тех, кто должен был делать их выбор реальностью: депутатов Госдумы, членов Совета Федерации - тех, для кого идея Конституции являются основой каждодневной работы и которые принимают законы.

В масштабах истории 25 лет - срок небольшой, считает глава кабмина, но за это время была проделана огромная работа: "Стараниями парламента был создан массив современного законодательства, заложены традиции российского парламентаризма, и у нас появилась, по сути, новая правовая система". Если раньше он получал какие-то акты, доставшиеся "по наследству" еще со времен Советского Союза, то сейчас такого нет. "И все это результат вашей работы и частично работы правительства", - заметил Медведев.