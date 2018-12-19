Медведев поручил разработать план по реализации потенциала Арктики

Глава правительства раздал поручения по итогам совещания о вопросах развития Арктики, прошедшего 11 декабря на Ямале. До 11 марта следующего года Дмитрий Медведев ждет подготовленный комплексный проект по реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики.

К 30 марта министерство энергетики вместе с правительством Камчатского края должно завершить проработку вопроса о газоснабжении Камчатского края, включая строительство газотранспортной инфраструктуры, с учетом создания морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ).

Для стимулирования отечественных технологий в сфере СПГ к 15 февраля Минфин, Минпромторг, Минэнерго и власти арктических регионов страны подумают о предоставлении льгот по налогу на имущество для основных средств организаций, производящих оборудование для заводов по сжижению природного газа, а также о применении ускоренной амортизации для оборудования, на котором производятся необходимые технологические установки. Кроме того, министерства займутся подготовкой целой системы преференций для новых проектов, реализуемых в Арктике.

В части транспортной инфраструктуры Дмитрий Медведев ожидает до 15 февраля уточненный комплексный проект развития Северного морского пути с учетом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. А до конца марта должен быть подготовлен план мероприятий по исполнению федеральных проектов "Северный морской путь", "Морские порты России" (в части развития Северного морского пути), предусматривающий синхронизацию сроков реализации арктических инвестиционных проектов с созданием необходимой транспортной инфраструктуры, обеспечивающего флота и организацией ледокольного обеспечения.

К 1 марта ведомства поработают вопрос о строительстве 4 ледоколов на газомоторном топливе с учетом необходимости их ввода в эксплуатацию до 2023 года, а министерству транспорта поручено в короткие сроки - до 11 января - поставить в первую очередь реконструкции аэропортов, расположенных в Арктике и включенных в федеральный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" комплексного плана развития региона.