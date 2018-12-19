Медведев поручил разработать план по реализации потенциала Арктики

Новости

Россия проведет учения ядерных сил 10:46
В Кузбассе коммунальщики покрыли снежную горку белой краской 10:42
На Ставрополье мать похоронила младенца во дворе частного дома 10:41
Путин поздравил Волчек с юбилеем 10:40
В Москве две машины насмерть сбили пешехода 10:38
Российским истребителям устроили пышную встречу в Китае 10:28
"Серебряный Дождь" проводит Всероссийскую благотворительную акцию 10:26
Кроссовер Mazda CX-5 сохранил звание российского бестселлера марки 10:25
В Оренбуржье СК начал проверку по нападению тигра на работника цирка 10:24
ЦБ спрогнозировал подорожание товаров в 2019 году 10:24
Песков рассказал о главных темах пресс-конференции президента 10:23
Бывший первый вице-губернатор Приморья приговорен судом к штрафу 10:22
Критики назвали лучшим российским сериалом года "Звоните ДиКаприо!" 10:20
В Иркутске участкового заподозрили в групповом изнасиловании 10:19
День рождения Степана Бандеры стал на Украине официальным праздником 10:17
На Урале возбудили дело после смерти пенсионерки из-за прорыва трубы 10:09
На фабрике в Приморье обнаружен вирус птичьего гриппа 10:08
В Сургутском районе водитель сбил подростков на переходе 10:07
"Триумфы" и "Панцири" в Крыму отразили "атаку" противника 10:03
В Комсомольске-на-Амуре на машину "скорой" упал трансформатор 10:03
В Хабаровском крае урезали доплаты к пенсиям депутатов и чиновников 10:03
Илон Маск открыл скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом 09:50
В Сочи бывшего вице-мэра осудили за превышение полномочий 09:46
Власти Ялты подтвердили создание игорной зоны в Кацивели 09:45
На Камчатке наказали чиновницу, сравнившую пенсионера с животным 09:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
ВС разъяснил, когда опьянение не является отягчающим обстоятельством
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
У нас в гостях - заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
19.12.2018 09:17
Рубрика: Власть

Медведев поручил разработать план по реализации потенциала Арктики

Текст: Владимир Кузьмин
Глава правительства раздал поручения по итогам совещания о вопросах развития Арктики, прошедшего 11 декабря на Ямале. До 11 марта следующего года Дмитрий Медведев ждет подготовленный комплексный проект по реализации минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

К 30 марта министерство энергетики вместе с правительством Камчатского края должно завершить проработку вопроса о газоснабжении Камчатского края, включая строительство газотранспортной инфраструктуры, с учетом создания морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа (СПГ).

Фото: РИА Новости
В кабмине обсудили реализацию нацпроектов

Для стимулирования отечественных технологий в сфере СПГ к 15 февраля Минфин, Минпромторг, Минэнерго и власти арктических регионов страны подумают о предоставлении льгот по налогу на имущество для основных средств организаций, производящих оборудование для заводов по сжижению природного газа, а также о применении ускоренной амортизации для оборудования, на котором производятся необходимые технологические установки. Кроме того, министерства займутся подготовкой целой системы преференций для новых проектов, реализуемых в Арктике.

В части транспортной инфраструктуры Дмитрий Медведев ожидает до 15 февраля уточненный комплексный проект развития Северного морского пути с учетом комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. А до конца марта должен быть подготовлен план мероприятий по исполнению федеральных проектов "Северный морской путь", "Морские порты России" (в части развития Северного морского пути), предусматривающий синхронизацию сроков реализации арктических инвестиционных проектов с созданием необходимой транспортной инфраструктуры, обеспечивающего флота и организацией ледокольного обеспечения.

К 1 марта ведомства поработают вопрос о строительстве 4 ледоколов на газомоторном топливе с учетом необходимости их ввода в эксплуатацию до 2023 года, а министерству транспорта поручено в короткие сроки - до 11 января - поставить в первую очередь реконструкции аэропортов, расположенных в Арктике и включенных в федеральный проект "Развитие региональных аэропортов и маршрутов" комплексного плана развития региона.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Председатель Правительства
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений
МИД РФ прокомментировал ультиматум США по ракетам
Опрос: Ностальгия россиян по СССР достигла максимума за 10 лет
Илон Маск открыл скоростной подземный тоннель под Лос-Анджелесом
Госдеп одобрил продажу Турции систем ПРО Patriot