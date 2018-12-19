МИД РФ: В сирийском Идлибе не будет новогодней символики

Террористы из группировки "Джабхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), контролирующие сирийский Идлиб, следят вместе с администрацией города, чтобы жители не использовали никакую символику рождественских и новогодних торжеств, поскольку она оскорбляет религиозные чувства мусульман. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, выступая на брифинге перед журналистами 19 декабря.

"В толерантной Сирии многие отмечают Новый год, а христиане - еще и Рождество, - сказала Захарова. - И сейчас на территориях, подконтрольных Дамаску, царит предпраздничная атмосфера. Но предстоящие праздники, скорее всего, пройдут незамеченными в Идлибе, где все еще царит полная вакханалия и контроль террористов".

Также, по ее словам, Рождество некому праздновать в Ракке "на оскверненных руинах церквей".