МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии

Решение Вашингтона вывести войска из Сирии позволяет говорить о перспективе для политического урегулирования ситуации в стране, заявил МИД РФ 19 декабря.

Это сообщение последовало за соответствующим заявлением Белого дома.

"Пять лет назад ИГИЛ была очень опасной силой, однако США одержали над ней победу. Это не означает конца глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ, мы лишь начали возвращать войска домой, чтобы перейти к следующей фазе кампании", - сказала представитель Белого дома Сара Сандерс.

Она, однако, подчеркнула, что Вашингтон и его союзники продолжат работать вместе, чтобы лишить радикальных исламистов территории, финансирования и поддержки, а также перекрыть им границы.

Ранее президент США Дональд Трамп написал в своем Twitter: "Мы победили ИГИЛ в Сирии, а это во время моего президентства была единственная причина держать там наши войска".

На сегодня в Сирии находится порядка 2 тысяч американских военнослужащих. Но если они и будут выведены, то, скорее всего, в стране останется значительное число военных специалистов и инструкторов, сотрудничающих с союзниками США - курдами.