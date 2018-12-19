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19.12.2018 17:37
Рубрика: Экономика

Минэкономразвития оценило рост ВВП в ноябре в 1,8 процента

Текст: Юлия Кривошапко

Российская экономика в ноябре выросла на 1,8 процента в годовом выражении по сравнению с 2,8 процента месяцем ранее. Об этом говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности. Декабрь". За январь-ноябрь 2018 года ВВП в годовом выражении, по оценке ведомства, составил 1,8 процента.

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В ноябре динамика сельского хозяйства вернулась на нисходящую траекторию, обусловленную снижением урожая основных культур по сравнению с прошлым годом. В целом за январь-ноябрь сельское хозяйство показало снижение в годовом выражении на 0,8 процента. Его помесячная динамика в текущем году характеризуется повышенной волатильностью из-за сдвига графика уборочной кампании в прошлом году, связанного с погодными условиями, отмечает Минэкономразвития.

Вклад в снижение темпов роста ВВП в ноябре также внесло замедление роста промышленного производства.

Вместе с тем показатели транспортного комплекса в ноябре улучшились после нескольких месяцев замедления, в то время как рост объема строительных работ продолжил ускоряться - до 4,3 процента в ноябре после 2,9 процента в октябре.

Кроме того, в ноябре наблюдалось улучшение динамики розничного товарооборота - до процентов после 2 процентов в октябре.

Экономика Макроэкономика Правительство Минэкономразвития
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