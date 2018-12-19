Минфин неудачно разместил второй 10-миллиардный выпуск ОФЗ

Минфин на втором недельном аукционе разместил лишь десятую часть предложенных облигаций федерального займа (ОФЗ), следует из сообщения ведомства.

Министерство предложило инвесторам 10-миллиардный выпуск ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением в мае 2020 года. Спрос на бумаги превысил 12,1 миллиарда рублей, однако продать удалось ОФЗ только на 1,15 миллиарда. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,01 процента годовых.

Первый недельный аукцион в среду не состоялся: заявок покупателей на 10-миллиардный выпуск ОФЗ с погашением в феврале 2024 года по ценам, которые бы устраивали Минфин, не было. На 19 декабря также запланирован и третий аукцион, где министерство предложит "инфляционные" ОФЗ (ОФЗ-ИН) на 5,13 миллиарда рублей с погашением в феврале 2028 года.