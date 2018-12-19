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19.12.2018 21:56
Рубрика: Экономика

Инвесторы взяли займ-аут

Минфин провел неудачные размещения ОФЗ
Текст: Роман Маркелов
Итоги недельных аукционов Минфина по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) 19 декабря оказались неудачными - инвесторы купили лишь примерно седьмую часть предложенных бумаг. Скорее всего, ведомство оказалось не готово платить затребованные инвесторами из-за негативного внешнего фона высокие премии за риск. В следующую среду Минфин может сократить предложение ОФЗ на недельных аукционах в 1,5-2,5 раза.
Министерство финансов РФ. Фото: Владимир Гердо/ТАСС Министерство финансов РФ. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Министерство финансов РФ. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

На первом аукционе министерство предложило 10-миллиардный выпуск ОФЗ с погашением в феврале 2024 года. Однако заявок покупателей по приемлемым уровням цен не поступило и минфин признал этот аукцион несостоявшимся.

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На втором аукционе планировалось разместить выпуск ОФЗ с погашением в мае 2020 года также на 10 миллиардов рублей. Спрос на бумаги превысил 12,1 миллиарда рублей, однако продать удалось ОФЗ только на 1,15 миллиарда. Средневзвешенная доходность выпуска составила 8,01 процента годовых.

На третьем аукционе Минфин размещал индексируемые на инфляцию облигации (ОФЗ-ИН) с погашением в феврале 2028 года. Объем предложения составил 5,131 миллиарда рублей. Разместить удалось бумаг на 2,276 миллиарда рублей при спросе 7,505 миллиарда. Реальная средневзвешенная доходность выпуска составила 3,42 процента годовых.

Таким образом, министерство смогло реализовать 19 декабря ОФЗ только на 3,43 миллиарда из предложенных 25,13 миллиарда рублей. Минфин увеличил предложение по сравнению с прошлой неделей, хотя тогда ему тоже не удалось полностью распродать все выпуски.

В этот раз инвесторы запросили большие премии из-за ряда негативных факторов - дешевеющей нефти, ослабшего рубля, санкционных рисков, перечисляет старший аналитик BCS Global Markets Юрий Голбан. Интерес покупателей также ограничили приближающиеся праздники и нежелание рисковать перед заседанием ФРС США, добавляет он.

Фото: REUTERS
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В Минфине неоднократно заявляли, что не готовы размещать ОФЗ "любой ценой". Скорее всего, в этот раз целью ведомства был мониторинг настроений рынков, поскольку срочной необходимости в привлечении финансирования у Минфина нет, считает Голбан. При этом показатели третьего аукциона могут говорить о том, что спрос на инструменты хеджирования инфляционных рисков достаточно высокий - особенно учитывая ожидаемое Банком России ускорение инфляции в 2019 году до 5,5-6 процентов, добавляет эксперт.

По мнению Голбана, на недельных аукционах в следующую среду Минфин может предложить рынку выпуски ОФЗ общим объемом до 10-15 миллиардов рублей. Вероятно, это опять будет тестовое размещение на фоне низкой активности инвесторов перед праздниками, полагает аналитик.

Экономика Финансы Инвестиции Правительство Минфин
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