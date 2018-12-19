Минфин США исключит "Русал" из санкционного списка

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США уведомило Конгресс о намерении в течении месяца снять санкции, введенные в отношении En+, "Русал" и "Евросибэнерго". При этом сам Олег Дерипаска останется под санкциями, а его активы - заблокированными.

Решение о снятии санкций принято в связи с тем, что российский бизнесмен сократит свою долю в этих структурах. "Тем не менее, компании будут подлежать постоянному наблюдению на предмет соблюдения условий их исключения из санкционного списка", - приводятся в сообщении ведомства слова министра финансов Стивена Мнучина.

Активы Олега Дерипаски попали под санкции США в апреле 2018 года. Для Rusal и EN+ это существенно осложнило работу на американском рынке и поддержание контактов с партнерами в Европе и Азии.

В письме Минфина США, направленном в Конгресс, уточняется, что доля Дерипаски в энергометаллургической En+ будет снижена с около 44,95 процента (сейчас он владеет 70 процентами). Кроме того, поясняется, что российский бизнесмен сможет голосовать не более чем 35 процента акциями En+.