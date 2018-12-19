Минфин США: Торговые переговоры с Китаем начнутся в январе

США и Китай намерены провести переговоры по торговым вопросам в январе следующего года. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, Вашингтон и Пекин сейчас обсуждают вопросы логистики относительно нескольких встреч по торговым вопросам между представителями двух стран. "Мы ожидаем, что встречи будут в январе", - подчеркнул министр, не уточнив, на каком уровне они пройдут.

Мнучин отметил, что обе страны нацелены на то, чтобы оформить в виде документа соглашение по торговле к первому марта, пишет ТАСС. Министр уточнил, что в соглашении будут четко указаны требования к каждой стороне и сроки их выполнения.

Отмечается, что в минфине прекрасно понимают, что США и Китаю не удастся сразу же урегулировать все взаимные торговые претензии. "Не думаю, что мы можем ожидать, что это произойдет за одну ночь", - подчеркнул Мнучин.

Ранее на встрече на полях саммита G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами. Глава Белого дома пошел на уступки, пообещав не повышать в два с половиной раза пошлины на китайские товары общей стоимостью двести миллиардов долларов в год.