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19.12.2018 04:24
Рубрика: В мире

Минфин США: Торговые переговоры с Китаем начнутся в январе

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

США и Китай намерены провести переговоры по торговым вопросам в январе следующего года. Об этом в интервью агентству Bloomberg заявил во вторник министр финансов США Стивен Мнучин.

По его словам, Вашингтон и Пекин сейчас обсуждают вопросы логистики относительно нескольких встреч по торговым вопросам между представителями двух стран. "Мы ожидаем, что встречи будут в январе", - подчеркнул министр, не уточнив, на каком уровне они пройдут.

Китай временно отменил повышение пошлин на импорт автомобилей из США

Мнучин отметил, что обе страны нацелены на то, чтобы оформить в виде документа соглашение по торговле к первому марта, пишет ТАСС. Министр уточнил, что в соглашении будут четко указаны требования к каждой стороне и сроки их выполнения.

Отмечается, что в минфине прекрасно понимают, что США и Китаю не удастся сразу же урегулировать все взаимные торговые претензии. "Не думаю, что мы можем ожидать, что это произойдет за одну ночь", - подчеркнул Мнучин.

Ранее на встрече на полях саммита G20 в Аргентине президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились предпринять в течение трех месяцев шаги, нацеленные на заключение торгового соглашения между двумя государствами. Глава Белого дома пошел на уступки, пообещав не повышать в два с половиной раза пошлины на китайские товары общей стоимостью двести миллиардов долларов в год.

В мире США В мире Восточная Азия Китай Торговые войны
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