Министр культуры РФ поздравил Галину Волчек с юбилеем

Министр культуры Владимир Мединский поздравил народную артистку СССР Галину Волчек с 85-летием. Официальное поздравление опубликовано на сайте Минкультуры.

"В России Ваше творчество по праву пользуется огромной популярностью и безграничной любовью публики. Вас ценят за разносторонний талант, искреннюю преданность искусству, уникальный авторский почерк", - обратился министр к актрисе и поблагодарил Волчек за десятки блестяще исполненных ролей, за актуальные и востребованные спектакли, поставленные на сцене "Современника". Напомним, что Галина Волчек с 1989 года является бессменным художественным руководителем театра.

Мединский отметил, что визитной карточкой театра стал "замечательный, подлинно звездный коллектив актеров, объединенный вокруг творчески сильного и авторитетного художественного руководителя".