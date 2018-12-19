Мишустин: ФНС удалила из ЕГРЮЛ еще 500 тысяч недействующих компаний

За последние три года число компаний, ведущих фиктивную деятельность, снизилось в шесть раз. Об этом сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

В ходе работы налоговых органов была установлена недостоверность сведений в отношении более чем 910 тысяч юридических лиц - 2016 - 34922, в 2017 - 544 426, в 2018 более 368 тысяч. В отношении них в единый госреестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) были внесены записи о недостоверности, уточнил Мишустин. В 2016-2017 годах из ЕГРЮЛ исключено свыше 1,2 миллиона недействующих юридических лиц. В 2018 году - еще около 500 тысяч организаций.

В ближайшее время ФНС планирует с использованием новых программных средств ввести риск-ориентированный подход для выявления фиктивных организаций, добавил Михаил Мишустин.