Мишустин: Предприниматели подключили 2,3 миллиона онлайн-касс

По результатам основного этапа реформы контрольно-кассовой техники свыше 856 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере в торговли и общественного питания, подключили к системе 2,3 миллиона онлайн-касс. Это в два раза превышает дореформенный парк, сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин

В сутки пробивается 120 миллионов чеков на сумму 70 миллиардов рублей. "Средняя выручка на одну кассу увеличилась в два раза, а розничная торговля в 2017 году демонстрирует рост НДС на 38 процентов по сравнению с предыдущим годом", - констатировал Михаил Мишустин.

Количество проведенных проверок применения контрольно-кассовой техники и полноты учета выручки по итогам 2017 года снизилось в 2 раза по сравнению с 2016 годом, добавил он. В 2018 году ФНС обеспечила дальнейшее снижение количества проверок: в первом полугодии 2018 года было проведено менее 11 тысяч проверок. Это в 4,5 раза меньше аналогичного периода 2017-го.