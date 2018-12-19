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19.12.2018 17:43
Рубрика: Экономика

Мишустин: Предприниматели подключили 2,3 миллиона онлайн-касс

Текст: Юлия Кривошапко

По результатам основного этапа реформы контрольно-кассовой техники свыше 856 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере в торговли и общественного питания, подключили к системе 2,3 миллиона онлайн-касс. Это в два раза превышает дореформенный парк, сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин

Мишустин: ФНС предстоит пережить процесс цифровой трансформации

В сутки пробивается 120 миллионов чеков на сумму 70 миллиардов рублей. "Средняя выручка на одну кассу увеличилась в два раза, а розничная торговля в 2017 году демонстрирует рост НДС на 38 процентов по сравнению с предыдущим годом", - констатировал Михаил Мишустин.

Количество проведенных проверок применения контрольно-кассовой техники и полноты учета выручки по итогам 2017 года снизилось в 2 раза по сравнению с 2016 годом, добавил он. В 2018 году ФНС обеспечила дальнейшее снижение количества проверок: в первом полугодии 2018 года было проведено менее 11 тысяч проверок. Это в 4,5 раза меньше аналогичного периода 2017-го.

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