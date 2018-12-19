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19.12.2018 17:01
Рубрика: Экономика

Мишустин: За 11 месяцев ФНС перечислила в бюджет 19,3 трлн рублей

Текст: Юлия Кривошапко
За январь-ноябрь Федеральная налоговая служба (ФНС) перечислила в консолидированный бюджет России 19,3 триллиона рублей. Это на 24 процента, или на 3,7 триллиона рублей, больше аналогичного периода 2017 года, сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, подводя предварительные итоги года.

В федеральный бюджет за 11 месяцев перечислено 10,8 триллиона рублей. Это на 32 процента, или на 2,6 триллиона рублей больше, чем за такой же период в 2017 году. Половина общей суммы прироста обеспечена ненефтегазовыми доходами.

Поступления налога на прибыль выросли на 25,3 процента или на 767 миллиардов рублей, от налога на добавленную стоимость (НДС) - на 16 процентов или на 432 миллиарда рублей. Налог на доходы физлиц (НДФЛ) прибавил почти на 12,6 процента - плюс 352 миллиарда рублей к аналогичному периоду прошлого года. Сборы по имущественным налогам увеличились на 12,1 процента или на 142 миллиарда рублей.

Фото: Антон Вергун/ТАСС
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Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды составили 5,6 триллиона рублей. Это на 11,4 процента, или на 574 миллиардов рублей, больше, чем в январе - ноябре прошлого года.

Динамика поступлений превышает темпы роста заработной платы (110,4 процента за январь-октябрь 2018 года) на 1,0 и на 0,8 процентных пункта соответственно, что свидетельствует об их эффективном администрировании, отметил Михаил Мишустин.

Он добавил, что по итогам 2018 года параметры доходов и по федеральному бюджету, и по бюджетам государственных внебюджетных фондов будут исполнены в полном объеме.

За вычетом внешних факторов, сформировавших прирост поступлений ненефтегазовых налогов, - это экономика и изменения законодательства, - на долю налогового администрирования пришлось более 20 процентов или 407 миллиардов рублей.

"На протяжении последних пяти лет прирост за счет налогового администрирования стабильно находится на уровне 20-25 процентов", - отметил Михаил Мишустин.

Такая картина, по его словам, является свидетельством очищения экономики от недобросовестной конкуренции. Теневой сектор и хозяйственная деятельность, находившиеся вне поля зрения государства, сокращаются. Компании, ранее не платившие налоги или применявшие агрессивные методы ухода от них, вынуждены перестраивать свою работу или уходить с рынка.

Сокращение теневого сектора и вывод с рынка недобросовестных игроков приведет к повышению эффективности экономики в целом, уверен глава ФНС. Процесс конкурентной борьбы будет выстраиваться уже не на принципах агрессивной налоговой оптимизации (то есть, кто меньше уплатил налогов), а на принципах здоровой конкуренции: за счет наращивания производства, снижения издержек, снижения цен и повышения качества товара, подчеркнул Мишустин.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС
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