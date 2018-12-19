Мужчина ранил троих человек возле медцентра в Лондоне

Три человека получили ранения в результате нападения злоумышленника у одного из медицинских центров в британской столице.

Как сообщает местная полиция, все они были госпитализированы, на данный момент их жизням ничто не угрожает.

Тем временем нападавшего уже задержали. Он был пойман неподалеку от места происшествия и с травмой также доставлен в госпиталь.

В настоящее время ведется расследование подробностей инцидента. Пока отмечается, что произошедшее с терроризмом не связано. Вместе с тем местные СМИ со ссылкой на очевидцев передают, что у злоумышленника в руках было мачете.