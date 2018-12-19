На шоу Соловьева произошла перепалка между гостями

В студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1" в ходе дискуссии между польским экспертом Якубом Корейбой и российским журналистом Дмитрием Куликовым произошла перепалка, результатом которой стал брошенный в поляка стакан.

Так Куликов повел себя после того, как Корейба начал его перебивать. Однако, как передает РИА Новости, это не помогло: польский политолог продолжил мешать участникам передачи, в результате чего ведущий пригрозил ему "врезать по башке". "Орите в Польше. Вы сейчас позорите польский народ", - резюмировал Соловьев.

Ранее "РГ" писала о том, что ведущий НТВ выгнал гостя, писателя Александра Никонова из студии, грозя "кровавыми соплями". Причиной стал вопрос последнего о матери журналиста.

До этого в эфире ток-шоу "60 минут" ведущая Ольга Скабеева назвала гостя передачи Никиту Исаева идиотом и выгнала из студии. Так она отреагировала на заявление политика о равенстве между фашизмом и коммунизмом.