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19.12.2018 15:55
Рубрика: Власть

Налажена линия связи между США и Россией

Текст: Иван Егоров

Несмотря на все явно антироссийские шаги Вашингтона, Москва не закрывает двери и готова к продолжению взаимодействия. В этой связи контакты по линии Советов безопасности двух стран приобретают особое значение.

Диалог между секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном дает надежду на постепенный вывод отношений из кризиса. Об этом в интервью РИА Новости заявил помощник секретаря Совета Безопасности РФ Александр Венедиктов.

По его словам, между Николаем Патрушевым и Джоном Болтоном налажен достаточно динамичный обмен мнениями. Личные встречи дополняются оперативными контактами.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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"Наличие такого диалога - уже само по себе большое достижение, которое дает надежду на постепенный вывод отношений из кризиса, - сообщил Венедиктов. - На данный момент совместно с американскими коллегами нами проведена всесторонняя ревизия взаимных озабоченностей по основным пунктам повестки дня в сфере безопасности. Мы обменялись рядом позиционных документов - памяток, дорожных карт, в которых обозначены существующие проблемы и очерчены возможные способы их разрешения".

В целом, по мнению помощника секретаря СБ РФ, в ходе консультаций Совбез России фиксирует вполне деловой, конструктивный настрой наших американских партнеров.

"Господин Болтон и его коллеги демонстрируют готовность работать по конкретным вопросам и выводить обсуждение в практическую плоскость, а не просто обмениваться дипломатическими любезностями. Конечно, мерой любого взаимодействия являются не слова, а действия", - отметил помощник Патрушева.

Что касается возможного демонтажа договорной системы в области нераспространения и контроля над вооружениями, то в настоящий момент продолжается обсуждение дальнейшей судьбы ДРСМД. Александр Венедиктов напомнил, что американцы неоднократно обвиняли Россию в нарушении ДРСМД. Якобы Россией была разработана и испытана ракета с запрещенными характеристиками. При этом, по его словам, ни одного конкретного доказательства до сих пор не было предъявлено. Как не было объяснено и то, почему на объектах американской противоракетной обороны в Европе установлены пусковые комплексы, с которых в сторону России могут стартовать "Томагавки".

Как рассказал помощник секретаря СБ РФ, с США велось обсуждение дальнейшей судьбы ДРСМД. Однако, по его словам, сложилось ощущение, что в Вашингтоне сперва приняли решение о выходе из Договора, а потом уже начали искать удобный повод. Камнем преткновения является отнюдь не доказательная база, а стремление США радикально изменить мировой ракетно-ядерный баланс в свою пользу. В том числе с учетом растущей военной мощи Китая, который никакими подобными договорами не связан.

Власть Безопасность Армия Президент Совет Безопасности Россия и США Выход США из договора о РСМД
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