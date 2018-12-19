Налоговая нагрузка на бизнес в Беларуси будет снижаться

Большего маневра и свободы в принятии решений предлагают национального бизнесу финансовые структуры Беларуси в наступающем году. Об этом можно судить по заявлению министра финансов Максима Ермоловича, который дал понять, что налоговая нагрузка на бизнес в стране сохранит тенденцию к снижению.

Дальнейшее совершенствование налогового законодательства, пояснил он, будет осуществляться по двум направлениям. Минфин будет "вырабатывать предложения по дальнейшему снижению налоговой нагрузки на бизнес и одновременно проводить ревизию налоговых льгот и преференций, налоговых режимов, которые действуют в стране", - сказал министр.

Ревизия будет проводиться, уточнил он, для того чтобы оценить эффективность этих налоговых льгот, а с другой, чтобы за счет отмены малоэффективных или не дающих результата, компенсировать снижение общей налоговой нагрузки на экономику страны. Планируется, добавил Ермолович, что при министерстве создадут общественно-консультативный совет по налоговой политике. Он будет на регулярной основе рассматривать совместно с бизнес-сообществом предложения по совершенствованию налогового законодательства, передает БЕЛТА.

Предстоит, сообщил финансист, проанализировать и правоприменительную практику новой редакции Налогового кодекса. Кроме того, стоит задача по дальнейшему совершенствованию правил налогообложения физических и юридических лиц. "В рамках общественно-консультативного совета будем разрабатывать новый пакет мер, направленный на совершенствование налогового законодательства, если потребуется - и внесение изменений в Налоговый кодекс", - отметил министр.

