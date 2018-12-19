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19.12.2018 18:49
Рубрика: Экономика

Упала без спроса

Нефть заканчивает год рекордным за четыре года падением
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск №7749 (286)
Стоимость барреля нефти Brent, от которой зависит цена российского сорта Urals, 18 декабря обвалилась на 3,35 доллара - ниже 56. Это произошло впервые с осени прошлого года. 19 декабря котировки восстановились до 57 долларов. Тем не менее четвертый квартал 2018 года обещает стать одним из наиболее неудачных для нефтяных котировок: всего за этот период нефть потеряла треть стоимости, или 29 долларов. Хуже было только в конце 2014-го.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

"Основная причина падения цен на нефть, наблюдавшегося на этой неделе, невзирая на очевидную поддержку в виде нового соглашения ОПЕК+, заключается в обострении рискофобии на глобальных рынках: с каждым днем инвесторы выказывают все меньше желания рисковать (нефть и сырьевые товары в целом - это рискованные активы) и предпочитают перекладывать свои средства в традиционные защитные инструменты, такие как золото, иена, доллар и казначейские обязательства США", - указывает Михаил Шейбе из Sberbank CIB.

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Причина перетока средств - опасения инвесторов по поводу замедления роста мировой экономики, на что указывают последние данные из Китая и Евросоюза. Примечательно, что в этих обстоятельствах экономика США показывает хорошую динамику, выделяясь на общем фоне, подчеркивает аналитик. Но инвесторы по-прежнему осторожно оценивают перспективы, полагая, что рост замедлится во второй половине 2019 года.

Все объяснения подобной распродажи по-прежнему в основном сводятся к тому, что участники рынка закладывают риски избыточного производства нефти в будущем, считает Василий Карпунин из "БКС Экспресс". "Объемы добычи в США на сланцевых месторождениях, как ожидается, продолжат расти в январе. В это же время снижение объемов производства со стороны стран ОПЕК+ будет происходить постепенно и займет некоторое время", - отмечает аналитик.

По прогнозам Минэнерго США, сланцевая добыча в стране в январе вырастет к декабрю на 134 тысячи баррелей в сутки -до 8,2 миллиона баррелей. Наибольший вклад - более половины - внесет бассейн Permian. Уже сейчас суммарно США добывают 11,6 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения: в России добыча составляет менее 11,4 миллиона баррелей, а с января начнет сокращаться на 50-60 тысяч баррелей в сутки каждый месяц в рамках обязательств ОПЕК+.

"Кроме того, важным показателем потенциала наращивания сланцевой добычи является изменение числа пробуренных, но незавершенных нефтяных скважин, - предупреждают аналитики банка "Санкт-Петербург". - Дело в том, что такие скважины могут быть достаточно быстро введены в эксплуатацию, не требуя больших капиталовложений в бурение. Так, в ноябре в сравнении с октябрем их число увеличилось на внушительные 287 штук и составило 8723 единицы, из которых 248 было пробурено на месторождении Permian. Таким образом, в следующем году рынок нефти, вероятно, увидит существенный рост добычи сланцевой нефти, а США укрепят свои позиции в качестве мирового лидера по производству этого вида сырья".

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На очередной обвал нефти рубль уже не может не реагировать: 18 декабря его биржевой курс к доллару просел на 50 копеек - до 67,33 рубля, к евро он снизился на 80 копеек - до 76,5. 19 декабря курс рубля не спешил восстанавливаться вслед за нефтяными котировками.

"В отсутствие дальнейшего ухудшения ситуации на нефтяном рынке рубль может попытаться восстановить часть позиций в паре с долларом по итогам заседания ФРС (поздно вечером 19 декабря, когда еще не были известны итоги заседания, - прим. "РГ"), если заявления от ФРС будут достаточно мягкими и приведут к ослаблению доллара", - пишут аналитики Нордеа Банка.

Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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