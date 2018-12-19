НХЛ признала Дадонова второй звездой дня

В этой игре он оформил дубль, а также сделал голевой пас. При этом одну из своих шайб россиянин забросил, реализовав буллит. В текущем сезоне Евгений набрал 33 очка (16+17).

Среди других матчей стоит отметить выездную победу "Тампы" над "Ванкувером" с аналогичным счетом 5:2. Эта игра стала 400-й в заокеанской лиге для форварда гостей Никиты Кучерова, который в прошедшей встрече набрал два очка, забросив шайбу и отметившись результативной передачей. Таким образом, на его счету стало в общей сложности 50 очков (15+35) в текущем сезоне. Он оказался третьим из всех игроков лиги, кто в нынешнем розыгрыше "регулярки" преодолел отметку в 50 баллов - ранее это удалось представителям "Колорадо" Микко Рантанену и Натану Маккиннону - у них 56 и 53 очка соответственно.

В сумме за 400 игр в НХЛ Никита набрал 384 очка (162+222). Со следующего сезона вступит силу его новый контракт с "Тампой", рассчитанный на восемь лет - по этому соглашению он заработает 76 миллионов долларов.

Бывший одноклубник Кучерова Владислав Наместников, ныне выступающий за "Рейнджерс", стал одним из героев матча своей команды с "Анахаймом" - ньюйоркцы выиграли 3:1, а россиянин забросил шайбу и оформил ассистентский дубль. Эта игра стала для него самой результативной после обмена из "Тампы".

Помимо этого, Наместников оказался в центре внимания, подравшись с капитаном соперников Райаном Гецлафом - за эту потасовку он заработал двойной малый штраф. Вместе с тем, после игры Владислав пошутил, что ему стоило подраться раньше - тогда быстрее стал бы набирать очки.

"Драка меня разозлила, но, может, благодаря этому и игра пошла? Наверное, надо было подраться раньше, - сказал игрок. - Главное, что мы победили. Это поднимет нам настроение и добавит уверенности в своих силах".

Наместников стал второй звездой матча, а третьим игроком встречи был признан голкипер "Рейнджерс" Александр Георгиев - отметим при этом, что работы у него было сравнительно немного: он отразил 14 из 15 бросков. При этом в третьем периоде соперники атаковали его ворота лишь один раз.

Продолжает чередовать победы с поражениями "Сент-Луис". После домашнего разгрома от "Калгари" 2:7 "блюзмены" на выезде сумели переиграть "Эдмонтон" 4:1. Одну из шайб забросил российский форвард гостей Владимир Тарасенко.