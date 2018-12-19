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Обновление Android испортило популярные смартфоны Xiaomi

19.12.2018,  
17:31
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Обладатели недорогих смартфонов Xiaomi Pocophone F1 на базе экс-флагманского процессора Qualcomm Snapdragon 845 жалуются на серьезные ошибки в работе устройств после обновления Android до актуальной версии 9.0 Pie.

По словам пользователей, одной из главных проблем является очень быстрый расход аккумулятора - чтобы батарея разрядилась полностью, хватает всего нескольких часов, в то время как в режиме ожидания (если не включать экран, не выходить в интернет и так далее) смартфон способен проработать несколько дней.

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Кроме того, Pocophone F1 после обновления может некорректно отрабатывать прикосновения к сенсорному экрану. Еще один сбой - невозможность скрыть "челку" в верхней части дисплея, пишет MySmartPrice.

Представители Xiaomi пока не сообщили, когда будет выпущено обновление, исправляющее ошибки. Примечательно, что речь идет о стабильном релизе Android 9 Pie, которое должно работать стабильно.

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