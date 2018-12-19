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19.12.2018 08:08
Рубрика: Власть

Опрос: Ностальгия россиян по СССР достигла максимума за 10 лет

Текст: Галина Мисливская
Число граждан России, сожалеющих о распаде СССР, в последнее время растет. К концу 2018 году показатель обновил десятилетний максимум - 66 процентов.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Такие данные приводит газета "Ведомости" со ссылкой на исследование "Левада-центра".

Сейчас о распаде Советского союза сожалеют 66 процентов респондентов, год назад таких было 58, а ранее, в течение 10 лет этот показатель не поднимался выше 61 процента, говорится в публикации. Абсолютный максимум за весь постсоветский период был зафиксирован в 2000 году - 75 процентов.

Фото: РИА Новости
60 лет назад появилось постановление ЦК КПСС и Совмина СССР номер 1361

При этом более половины опрошенных - 60 процентов полагают, что страну можно было сохранить. Это тоже максимум за 13 лет.

Большинство сожалеющих о распаде - россияне старше 55 лет. Впрочем, социологи фиксируют в последние два года рост подобных настроений среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет.

Чаще всего причиной сожаления о распаде СССР опрошенные называли разрушение единой экономической системы (52 процента), более трети - 36 процентов - ностальгируют по чувству принадлежности к великой державе, 31 процент констатирует рост взаимного недоверия и ожесточенности.

Также среди причин ностальгии по СССР фигурируют: разрушение связи с родственниками и друзьями (24 процента), утраченное чувство, что ты повсюду дома (24 процента), а также сложности в организации путешествий (13 процентов).

Согласно информации газеты, опрос проведен "Левада-центром" 22-28 ноября среди 1600 респондентов.

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