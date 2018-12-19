Главным туристическим объектом Беловежской пущи стала избушка Деда Мороза

На встречу с лесной новогодней сказкой в поместье Деда Мороза в Беловежской пуще прибывают в декабрьские дни до семи тысяч туристов в день, сообщила 19 декабря заместитель генерального директора национального парка "Беловежская пуща" Нина Богуш в пресс-центре БЕЛТА.

Поместье доброго волшебника, по ее словам, стало в Беларуси самым востребованным туристическим объектом в вековой Беловежской пуще, любимым и детьми, и взрослыми. Атмосферу праздника здесь создают украшенные ажурной резьбой домики, деревянные скульптуры сказочных персонажей, нарядная новогодняя елка, разноцветные гирлянды. В предновогодний период белорусский Дед Мороз, который "обходит дозором" сотни гектаров заповедных урочищ, "ежедневно принимает 6-7 тысяч туристов", - уточнила Богуш. А всего за сезон к дедушке-зиме добираются до ста тысяч человек.

В поместье на посиделках у гостеприимного бородача уже побывали представители 101 государства мира. Все их Дед Мороз перечислять воздержался, но по секрету сообщил, что "сотой страной была Буркина-Фасо, сто первой - Мьянма. Многие гости из дальнего зарубежья впервые приезжают в Беларусь, им интересно посмотреть, как мы живем".

Кстати, в Беловежской пуще есть и эколого-просветительский центр с музеем природы, демонстрационные вольеры, где можно увидеть зубров, медведей, оленей, других обитателей парка. Музей народного быта и старинных технологий дает возможность познакомиться с культурой и бытом местного жителя XIX века. Разработаны и обустроены велосипедные и пешеходные туристические маршруты общей протяженностью более 400 км.

В летнее время особой популярностью пользуется в местных краях велотуризм. А всего за одиннадцать месяцев текущего года Беловежскую пущу посетили 330 тысяч туристов, из них более 33 тысяч иностранцев. Среди гостей лидируют туристы из Союзного государства, Польши, Украины и стран Балтии.