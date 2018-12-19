Патриарх Кирилл: Политики Украины ведут свой народ "в духовное никуда"

"Призывая верующих переходить в новообразованную раскольничью "церковь", власти Украины ведут их к духовной погибели", - заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Божественной литургии в Николо-Угрешском монастыре.

По словам патриарха, киевские власти ведут верующих по ложному пути, "который отрывает людей от истинной церкви" и "предлагает свою душу отдать самозванцам и раскольническое сообщество воспринимать как благодатную церковь".

Глава РПЦ добавил, что указанный путь является дорогой в "в духовное никуда".

Досье "РГ"



15 декабря президент Украины Петр Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко). В канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отказались признать созданный институт.