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19.12.2018 12:28
Рубрика: Экономика

Перевести деньги с карты на карту Visa станет проще

Текст: Ольга Игнатова

Сервис денежных переводов с карты на карту по номеру мобильного телефона в ближайшее время станет доступен российским держателям карты Visa. Об этом "РГ" сообщили в российском представительстве компании Visa.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
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Первыми оценить возможности новой услуги смогут держатели карт таких банков, как ВТБ, "Русский Стандарт", "Тинькофф Банк" и "Банк Хоум Кредит".

Россия вышла на первое место в мире по объему и количеству денежных переводов по картам Visa. В самой компании подсчитали, что ежемесячно по каждой карте совершается от от 2 до 5 операций по переводу средств.

Фото: Depositphotos
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Для того, чтобы людям было удобнее совершать транзакции, Visa предоставляет пользователям новые возможности.

"Номер телефона стал для многих привычным способом идентификации. Благодаря новому сервису мы делаем пользовательский опыт держателей карт Visa еще более простым и удобным, как и прежде обеспечивая высокую безопасность денежных переводов", - отметила генеральный директор Visa в России Екатерина Петелина.

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