Песков поддержал запрет цирка с плохими условиями для животных

В Кремле прокомментировали предложение запретить цирк с животными: дело в условиях их содержания.

"Наверное, надо запрещать цирк, где животные содержатся в плохих условиях, это очевидно. Вопрос в условиях содержания животных, а не в целом содержания животных в цирке", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это вопрос для специалистов, - считает представитель Кремля. - Мы можем эмоционально сколько угодно обсуждать эту тему, но только специалисты могут признать, насколько это некомфортно для животных, противоречит каким-то нормам этики или не противоречит". "Но спрашивать точку зрения администрации президента неправильно: это не наш вопрос", - заключил он.