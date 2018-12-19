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19.12.2018 13:41
Рубрика: Власть

Песков поддержал запрет цирка с плохими условиями для животных

Текст: Кира Латухина

В Кремле прокомментировали предложение запретить цирк с животными: дело в условиях их содержания.

В Кремле знают об истории с "китовой тюрьмой"

"Наверное, надо запрещать цирк, где животные содержатся в плохих условиях, это очевидно. Вопрос в условиях содержания животных, а не в целом содержания животных в цирке", - сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Это вопрос для специалистов, - считает представитель Кремля. - Мы можем эмоционально сколько угодно обсуждать эту тему, но только специалисты могут признать, насколько это некомфортно для животных, противоречит каким-то нормам этики или не противоречит". "Но спрашивать точку зрения администрации президента неправильно: это не наш вопрос", - заключил он.

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