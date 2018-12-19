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19.12.2018 21:48
Рубрика: В мире

Петров и Боширов внесены в санкционный список США

Вашингтон внес в санкционный список 18 россиян и четыре компании. Речь идет об "индивидуальных блокирующих санкциях".

В частности, в список попали Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает якобы в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщается 19 декабря в заявлении Минфина США.

Минфин США исключит "Русал" из санкционного списка

В частности, американское финансовое ведомство указывает, что ограничения вводятся против "Анатолия Чепиги, известного как "Руслан Боширов" и "Александра Мишкина", известного как Александр Петров". Оба названы "офицерами ГРУ, несущими ответственность за покушение на жизнь Сергея Скрипаля и его дочери". Помимо них, в списке еще 13 человек, которых американская сторона причисляет к сотрудникам ГРУ.

Также под санкциями оказалась компания Concord Management Consulting, связанные с ней Елена Хусяинова, а также СМИ "Экономика сегодня", "Федеральное агентство новостей" и "Невские новости". Кроме того, ограничения затронули компанию USA Really, имеющую отношение к "Федеральному агентству новостей".

В мире США Санкции и антисанкции Россия и США Отравление Сергея Скрипаля
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