ПФР разъяснил, как рассчитать прибавку к пенсии с 1 января

Пенсионный фонд России разъяснил получателям страховых пенсий, на какую конкретно прибавку им рассчитывать с 1 января.

Напомним, что 1 января 2019 года страховые пенсии будут проиндексированы на 7,05%. Это выше, чем прогнозируемый уровень инфляции по итогам 2018 года.

При этом размер фиксированной выплаты после индексации составит 5334,2 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла - 87,24 рубля.

В среднем страховая пенсия неработающих граждан в России вырастет на тысячу рублей. Ее средний размер составит 15,4 тысячи рублей.

Но, как уточнили "Российской газете" в ПФР, у каждого пенсионера прибавка будет индивидуальной. Рассчитывается она исходя из конкретного размера пенсии. Чем он выше, тем больше будет и прибавка после индексации. Например, если человек получает небольшую пенсию в размере прожиточного минимума для конкретного региона, например, 8 500 рублей, то и прибавка к ней составит примерно 550-560 рублей.

А вот если у получателя большой стаж, было много отчислений в Пенсионный фонд, он работал, например, на севере и получает повышенную пенсию в размере более 25 тысяч рублей, тогда прибавка с учетом индексации составит около 2 тысяч рублей.