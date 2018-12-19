Полиция ФРГ опубликовала данные о 760 потенциальных террористах

Федеральное управление криминальной полиции Германии (BKA) опубликовало данные, согласно которым ведомство на настоящий момент "имеет на прицеле 760 потенциальных террористов". Об этом пишет берлинская газета Der Tagesspiegel со ссылкой на слова главы BKA Хольгера Мюнха.

За 2017 и 2018 года службе безопасности ФРГ удалось предотвратить шесть нападений исламистов. В этой связи Мюнх вспомнил дело о бомбе из рицина в Кельне, а также задержание террориста в Шверине, "который планировал террористический акт с применением взрывчатых веществ".

По словам Мюнха, в качестве потенциальной угрозы следует рассматривать "лиц, которые радикализируются самостоятельно" или под влиянием экстремистских группировок, а также "тех, кто приезжает в Германию из Сирии и Ирака". Беженцы, по мнению главы BKA, представляют в этом плане особую опасность, потому что их психика травмирована войной, а, значит, легко подвержена влиянию извне.

Важно и то, что через несколько лет порядка 130 исламистов, которые сейчас отбывают наказания в местах лишения свободы, будут выпущены на свободу. По этой причине BKA уже сейчас готовится к повышению потенциальной угрозы террористических атак в стране.

Напомним, что за последние три года уровень террористической угрозы в ФРГ вырос в несколько раз. Только за последний год число лиц, которые, по мнению спецслужб, способны совершить теракт, увеличилось на сто человек. Невиданные для современной Германии цифры связаны, в первую очередь, с политикой "открытых дверей" Ангелы Меркель и миграционным кризисом 2015 года, когда в Германию заехало около миллиона беженцев.