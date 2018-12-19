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19.12.2018 23:55
Рубрика: Спорт

Роман окончен

"Спартак" расстался с Еременко
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск №7748 (285)
Полузащитник "Спартака" Роман Еременко покидает команду. Руководство клуба решило не продлевать с ним соглашение, истекающее в конце декабря. Это решение было принято на заседании совета директоров "красно-белых".
Фото: Reuters
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Еременко перешел в "Спартак" минувшим летом, подписав контракт на полгода. По его истечении стороны могли продолжить сотрудничество. Но после ухода с поста главного тренера Массимо Карреры, который был инициатором приглашения футболиста, стало очевидно: Еременко близок к уходу. Даже несмотря на симпатии к нему со стороны нового рулевого "красно-белых" Олега Кононова, остаться спартаковцем Роману не удалось. Где он окажется в следующем году - большой вопрос.

На заседании совета директоров был принят ряд других важных решений. В частности, Сергей Родионов стал спортивным директором, а исполняющим обязанности генерального директора назначен Наиль Измайлов. При этом он сохранит за собой должность вице-президента клуба.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Спартак"
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