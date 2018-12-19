Полузащитник "Спартака" Роман Еременко покидает команду. Руководство клуба решило не продлевать с ним соглашение, истекающее в конце декабря. Это решение было принято на заседании совета директоров "красно-белых".

Еременко перешел в "Спартак" минувшим летом, подписав контракт на полгода. По его истечении стороны могли продолжить сотрудничество. Но после ухода с поста главного тренера Массимо Карреры, который был инициатором приглашения футболиста, стало очевидно: Еременко близок к уходу. Даже несмотря на симпатии к нему со стороны нового рулевого "красно-белых" Олега Кононова, остаться спартаковцем Роману не удалось. Где он окажется в следующем году - большой вопрос.

На заседании совета директоров был принят ряд других важных решений. В частности, Сергей Родионов стал спортивным директором, а исполняющим обязанности генерального директора назначен Наиль Измайлов. При этом он сохранит за собой должность вице-президента клуба.