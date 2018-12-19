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19.12.2018 02:33
Рубрика: В мире

Премьер-министр Бельгии подал в отставку

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во вторник вечером на заседании бельгийского парламента огласил свое прошение об отставке. Теперь оно должно быть удовлетворено бельгийским королем Филиппом, сообщает AFP.

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель. Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Отставка премьера стала логическим завершением правительственного кризиса, который продолжается в Бельгии вот уже несколько недель. Он обострился после того, как власти страны присоединились к подписанию Миграционного пакта ООН, принятого на минувшей неделе в марокканском Марракеше. В знак протеста против решения Мишеля кабинет министров покинули пять членов партии фламандских националистов N-VA, занимавших в нем ключевые посты.

Фото: REUTERS/Eric Vidal
Правительство Бельгии покинул ряд министров из-за Пакта о миграции

Во второй половине дня после тщетных попыток добиться формирования "коалиции доброй воли", премьер-министр Бельгии, как сообщает LeFigaro, в итоге выбросил белый флаг. "Мой призыв не был услышан. Поэтому я принимаю решение об отставке, и я намерен немедленно пойти к королю", - сказал Чарльз Мишель, покидая здание парламента. Позже, после часовой беседы с королем Филиппом, премьер выпустил пресс-релиз, в котором объявил, что он "отложил свое решение". Король Филипп намерен проконсультироваться с лидерами фракций парламента в среду утром.

После выхода националистов из правящей коалиции она располагает в нем только 52 из 150 мандатов и Шарлю Мишелю было был невозможно провести в законодательном органе страны любые свои решения. Следующие выборы в бельгийские законодательные органы должны пройти только 26 мая 2019 года. Во вторник вечером бывший государственный секретарь N-VA Тео Франкен заявил о том, что премьер "расплачивается за последствия своих действий".

При этом в стране активизируется деятельность местных "желтых жилетов", которые по примеру французов уже провели три акции в Брюсселе, закончившиеся ожесточенными столкновениями с полицией. Кроме того, в воскресенье в центре бельгийской столицы свой мощный митинг против мигрантов провели фламандские правые националисты.

В мире Европа Бельгия
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