Премьер-министр Бельгии подал в отставку

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель во вторник вечером на заседании бельгийского парламента огласил свое прошение об отставке. Теперь оно должно быть удовлетворено бельгийским королем Филиппом, сообщает AFP.
Отставка премьера стала логическим завершением правительственного кризиса, который продолжается в Бельгии вот уже несколько недель. Он обострился после того, как власти страны присоединились к подписанию Миграционного пакта ООН, принятого на минувшей неделе в марокканском Марракеше. В знак протеста против решения Мишеля кабинет министров покинули пять членов партии фламандских националистов N-VA, занимавших в нем ключевые посты.
Во второй половине дня после тщетных попыток добиться формирования "коалиции доброй воли", премьер-министр Бельгии, как сообщает LeFigaro, в итоге выбросил белый флаг. "Мой призыв не был услышан. Поэтому я принимаю решение об отставке, и я намерен немедленно пойти к королю", - сказал Чарльз Мишель, покидая здание парламента. Позже, после часовой беседы с королем Филиппом, премьер выпустил пресс-релиз, в котором объявил, что он "отложил свое решение". Король Филипп намерен проконсультироваться с лидерами фракций парламента в среду утром.
После выхода националистов из правящей коалиции она располагает в нем только 52 из 150 мандатов и Шарлю Мишелю было был невозможно провести в законодательном органе страны любые свои решения. Следующие выборы в бельгийские законодательные органы должны пройти только 26 мая 2019 года. Во вторник вечером бывший государственный секретарь N-VA Тео Франкен заявил о том, что премьер "расплачивается за последствия своих действий".
При этом в стране активизируется деятельность местных "желтых жилетов", которые по примеру французов уже провели три акции в Брюсселе, закончившиеся ожесточенными столкновениями с полицией. Кроме того, в воскресенье в центре бельгийской столицы свой мощный митинг против мигрантов провели фламандские правые националисты.