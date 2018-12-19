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19.12.2018 11:20
Рубрика: В мире

Президент Киргизии намерен оставить большую политику после 2023 года

Текст: Данияр Каримов (Бишкек)

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков намерен оставить большую политику через пять лет и надеется после отставки вернуться к обычной жизни. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года.

По его словам, отдельные политики, некогда входившие в правящие круги, "разводят смуту, чтобы снова прийти к власти". Сам он, в свою очередь, после очередных выборов заниматься чем-то подобным не намерен.

Фото: Темир Сыдыкбеков
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- После 2023 года ни заниматься политикой или вмешиваться в нее, ни идти на выборы я не хочу, - утверждает Сооронбай Жээнбеков. - Поэтому я никого не считаю своим политическим соперником. Через шесть лет хочу быть рядовым гражданином страны.

Глава Киргизии также заявил, что готов отказаться от неприкосновенности, поскольку считает: все граждане должны быть равными перед законом и нести ответственность, если совершили какие-либо преступления.

После конституционной реформы 2010 года президент в Киргизии избирается только на один срок - на шесть лет. Позже руководству республики неоднократно предлагали отказаться от этого ограничения, однако ни предшественник Жээнбекова Алмазбек Атамбаев, ни он сам эту инициативу не поддержали, утверждая, что продление полномочий приведет к узурпации власти и массовым гражданским протестам, как в 2005 и 2010 годах.

- Я помню историю Киргизстана, - подчеркнул Жээнбеков. - С 1995 года я был депутатом, затем руководил областью. В нашей республике больше никогда не должно быть семейно-кланового правления.

В мире экс-СССР Киргизия
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