Президент Киргизии намерен оставить большую политику после 2023 года

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков намерен оставить большую политику через пять лет и надеется после отставки вернуться к обычной жизни. Об этом он заявил на пресс-конференции, посвященной итогам уходящего года.

По его словам, отдельные политики, некогда входившие в правящие круги, "разводят смуту, чтобы снова прийти к власти". Сам он, в свою очередь, после очередных выборов заниматься чем-то подобным не намерен.

- После 2023 года ни заниматься политикой или вмешиваться в нее, ни идти на выборы я не хочу, - утверждает Сооронбай Жээнбеков. - Поэтому я никого не считаю своим политическим соперником. Через шесть лет хочу быть рядовым гражданином страны.

Глава Киргизии также заявил, что готов отказаться от неприкосновенности, поскольку считает: все граждане должны быть равными перед законом и нести ответственность, если совершили какие-либо преступления.

После конституционной реформы 2010 года президент в Киргизии избирается только на один срок - на шесть лет. Позже руководству республики неоднократно предлагали отказаться от этого ограничения, однако ни предшественник Жээнбекова Алмазбек Атамбаев, ни он сам эту инициативу не поддержали, утверждая, что продление полномочий приведет к узурпации власти и массовым гражданским протестам, как в 2005 и 2010 годах.

- Я помню историю Киргизстана, - подчеркнул Жээнбеков. - С 1995 года я был депутатом, затем руководил областью. В нашей республике больше никогда не должно быть семейно-кланового правления.