Президент поручил кабмину продумать льготы на ввоз иностранных самолетов

Кабинет министров до 15 апреля следующего года примет решение о продлении режима временного ввоза иностранных среднемагистральных турбореактивных пассажирских самолетов, передает ТАСС. Такое распоряжение дал президент страны Владимир Путин по итогам совещания по вопросу диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

До этого режим ввоза и действие льготных тарифов продлевалось 20 сентября 2017 года на очередном заседании подкомиссии по таможенно-тарифному, нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции. Тогда же срок эксплуатации среднемагистральных турбореактивных пассажирских самолетов, помещенных под таможенную процедуру временного ввоза с полным условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов, был увеличен с пяти лет до восьми.