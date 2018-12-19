Профсоюз полиции Франции призвал блокировать комиссариаты

С сегодняшнего дня полицейские начнут блокировать комиссариаты. К этому ранее призывал Национальный союз полиции, передает ТАСС.

Профсоюз просит сотрудников сил безопасности отвечать только на экстренные вызовы, которые будут поступать в среду.

Национальное собрание Франции собирается утвердить 20 декабря бюджет сил безопасности, согласно которому инвестиции в полицию сократятся на 62 миллиона евро. Это, по мнению союза, в очередной раз приведет к ухудшению условий работы правоохранителей. Представители полиции призвали депутатов, представляющих народ, не голосовать за этот бюджет.

Полицейские в свою очередь требуют, чтобы правительство представило бюджет по типу "план Маршалла". Он подразумевает "план модернизации недвижимости и оборудования". Если подобный план не будет предложен с 1 января 2019 года, полиция пойдет на другие меры, отмечает профсоюз.