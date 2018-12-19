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19.12.2018 17:51
Рубрика: Власть

Путин одобрил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов

Текст: Александра Белуза
Работу глав регионов будут оценивать по новым критериям из 15 пунктов. Их перечень одобрил президент Владимир Путин. С губернаторов спросят за уровень доверия к власти в регионе, за состояние дорог и благоустройство городов. В целом оценивается эффективность реализации ключевых задач майского указа президента в сфере демографии, экономики и социальной сферы.
Фото: Завражин Константин/РГ Фото: Завражин Константин/РГ
Фото: Завражин Константин/РГ

Владимир Путин одобрил "Перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ". Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля. Администрации президента до 1 марта 2019 года поручено внести соответствующие изменения в указ "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ".

В списке - 15 четких критериев. Все они, как следует из поручения Путина, направлены на достижение целей майского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".

Критерии оценки были разработаны рабочей группой Госсовета РФ. На первом месте стоит уровень доверия населения к власти в регионе, как к самим губернаторам, так и к главе государства.

Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС
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Среди экономических критериев оценки - реальная среднемесячная заработная плата работников, уровень бедности в регионе. Еще один ключевой показатель - объем инвестиций в основной капитал.

Ответят губернаторы и за состояние дорог в регионе. Официально критерий звучит так: "доля автомобильных дорог регионального значения и агломераций, с учетом загруженности, соответствующих нормативным требованиям".

Работу губернаторов также оценят по числу созданных высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численности занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, а также по тому, какой будет производительность труда в базовых несырьевых отраслях региона.

Оценят и демографию в регионе. Среди критериев - общая продолжительность жизни и естественный прирост населения.

В социальные показатели эффективности глав вошли количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья для жителей субъекта РФ, уровень образованности.

Кроме того, губернаторы будут держать отчет за долю населенных пунктов с благоприятной городской средой. С прошлого года на федеральном уровне стали системно заниматься вопросами благоустройства российских городов, теперь эта тема вошла в список критериев оценки работы региональных администраций. С них также спросят за качество окружающей среды.

Новые критерии оценки губернаторов вошли в общий перечень поручений президента по итогам расширенного заседания президиума Госсовета в ноябре, где обсуждались задачи, стоящие перед региональными администрациями в свете майского указа. "Конкретных результатов мы с вами должны добиваться не в учреждениях, а на территориях, там, где люди живут: в городах, в поселках, деревнях", - подчеркнул тогда Путин.

Власть Работа власти Госуправление Президент
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