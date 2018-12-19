Путин одобрил перечень показателей для оценки эффективности губернаторов

Владимир Путин одобрил "Перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ". Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля. Администрации президента до 1 марта 2019 года поручено внести соответствующие изменения в указ "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ".

В списке - 15 четких критериев. Все они, как следует из поручения Путина, направлены на достижение целей майского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года".

Критерии оценки были разработаны рабочей группой Госсовета РФ. На первом месте стоит уровень доверия населения к власти в регионе, как к самим губернаторам, так и к главе государства.

Среди экономических критериев оценки - реальная среднемесячная заработная плата работников, уровень бедности в регионе. Еще один ключевой показатель - объем инвестиций в основной капитал.

Ответят губернаторы и за состояние дорог в регионе. Официально критерий звучит так: "доля автомобильных дорог регионального значения и агломераций, с учетом загруженности, соответствующих нормативным требованиям".

Работу губернаторов также оценят по числу созданных высокопроизводительных рабочих мест во внебюджетном секторе экономики, численности занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, а также по тому, какой будет производительность труда в базовых несырьевых отраслях региона.

Оценят и демографию в регионе. Среди критериев - общая продолжительность жизни и естественный прирост населения.

В социальные показатели эффективности глав вошли количество семей, улучшивших жилищные условия, уровень доступности жилья для жителей субъекта РФ, уровень образованности.

Кроме того, губернаторы будут держать отчет за долю населенных пунктов с благоприятной городской средой. С прошлого года на федеральном уровне стали системно заниматься вопросами благоустройства российских городов, теперь эта тема вошла в список критериев оценки работы региональных администраций. С них также спросят за качество окружающей среды.

Новые критерии оценки губернаторов вошли в общий перечень поручений президента по итогам расширенного заседания президиума Госсовета в ноябре, где обсуждались задачи, стоящие перед региональными администрациями в свете майского указа. "Конкретных результатов мы с вами должны добиваться не в учреждениях, а на территориях, там, где люди живут: в городах, в поселках, деревнях", - подчеркнул тогда Путин.