Путин подарил Волчек картину и книгу

Президент приехал в театр "Современник", чтобы лично поздравить с юбилеем художественного руководителя театра Галину Волчек, которой исполнилось 85 лет.

Глава государства подарил Волчек букет цветов, книгу "История русского театра" и картину с главным зданием "Современника" со стороны Чистопрудного бульвара.

"Это возможность какие-то итоги подвести и сказать вам слова благодарности за ваш вклад в национальную культуру и мировой театр", - сказал Владимир Путин и добавил, что Волчек смогла сделать из "Современника" "живой организм, который радует миллионы любителей театра".

Путин поздравил юбиляра и с другим важным событием - возвращением театра на историческую сцену. На вопрос главы государства, есть ли у нее замечания к реставрации, Волчек ответила, что пока их делать еще рано.

А на замечание президента о том, что выдался сегодня насыщенный день, худрук "Современника" сказала, что у нее такой каждый день. "Слава Богу, я очень радуюсь тому, что я сумела победить эту историю (речь идет о болезни - прим. "РГ"). Честно вам скажу, что мой график находится в противоречии с этим делом", - заключила Волчек.