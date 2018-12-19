Путин поручил сформировать позицию по ввозу иностранных самолетов

Президент поручил до 15 апреля сформировать позицию России по вопросу целесообразности продления после 2019 года режима временного ввоза иностранных среднемагистральных турбореактивных пассажирских самолетов. Перечень поручений по итогам совещания по вопросу диверсификации ОПК опубликован на сайте Кремля.

До марта Владимир Путин указал правительству внести поправки, предусматривающие совершенствование регулирования заключения и реализации специальных инвестконтрактов в целях производства продукции гражданского назначения организациями ОПК.

До октября нужно разработать меры господдержки проектов (программ) производства продукции гражданского назначения, предусмотрев финансирование в проекте федерального бюджета, в том числе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. И до конца года - ускорить принятие решения по вопросу использования операторами связи техсредств накопления информации, разработанных организациями ОПК.

Правительству на основании предложений "Росатома", "Роскосмоса", "Ростеха" и других заинтересованных организаций до конца марта поручено утвердить прогнозные объемы производства продукции гражданского назначения организациями ОПК в 2019-2021 годах в отраслевом разрезе с разбивкой объемов по крупнейшим организациям ОПК и интегрированным структурам с учетом перечней техники, технологий и оборудования, необходимых для реализации нацпроектов.

Глава государства поручил также до лета обеспечить формирование организациями ОПК продуктовых рядов продукции гражданского назначения, а также проектов (программ) их производства в 2019 - 2021 годах с разбивкой по рынкам сбыта и потребителям.

Результаты реализации организациями ОПК проектов (программ) производства продукции гражданского назначения будут ежегодно рассматриваться на заседаниях Военно-промышленной комиссии. Вести реестр проектов (программ) производства продукции гражданского назначения организациями ОПК поручено¬ Минпромторгу. Срок - июль.

Правительству до апреля поручено принять решения по обеспечению конфиденциальности при проведении закупок организациями ОПК материалов и комплектующих, необходимых при разработке и производстве продукции гражданского назначения, а также обеспечения регулирования в части использования данных дистанционного зондирования Земли в качестве доказательной базы при осуществлении контрольно-¬надзорной деятельности уполномоченными органами.

До лета нужно определиться с дополнительными мерами господдержки выпуска организациями авиационной и судостроительной отраслей ОПК продукции гражданского назначения.