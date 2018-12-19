Путин поручил сформировать позицию по ввозу иностранных самолетов

До марта Владимир Путин указал правительству внести поправки, предусматривающие совершенствование регулирования заключения и реализации специальных инвестконтрактов в целях производства продукции гражданского назначения организациями ОПК.
До октября нужно разработать меры господдержки проектов (программ) производства продукции гражданского назначения, предусмотрев финансирование в проекте федерального бюджета, в том числе на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. И до конца года - ускорить принятие решения по вопросу использования операторами связи техсредств накопления информации, разработанных организациями ОПК.
Правительству на основании предложений "Росатома", "Роскосмоса", "Ростеха" и других заинтересованных организаций до конца марта поручено утвердить прогнозные объемы производства продукции гражданского назначения организациями ОПК в 2019-2021 годах в отраслевом разрезе с разбивкой объемов по крупнейшим организациям ОПК и интегрированным структурам с учетом перечней техники, технологий и оборудования, необходимых для реализации нацпроектов.
Глава государства поручил также до лета обеспечить формирование организациями ОПК продуктовых рядов продукции гражданского назначения, а также проектов (программ) их производства в 2019 - 2021 годах с разбивкой по рынкам сбыта и потребителям.
Результаты реализации организациями ОПК проектов (программ) производства продукции гражданского назначения будут ежегодно рассматриваться на заседаниях Военно-промышленной комиссии. Вести реестр проектов (программ) производства продукции гражданского назначения организациями ОПК поручено¬ Минпромторгу. Срок - июль.
Правительству до апреля поручено принять решения по обеспечению конфиденциальности при проведении закупок организациями ОПК материалов и комплектующих, необходимых при разработке и производстве продукции гражданского назначения, а также обеспечения регулирования в части использования данных дистанционного зондирования Земли в качестве доказательной базы при осуществлении контрольно-¬надзорной деятельности уполномоченными органами.
До лета нужно определиться с дополнительными мерами господдержки выпуска организациями авиационной и судостроительной отраслей ОПК продукции гражданского назначения.