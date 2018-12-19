Путин поручил выработать критерии привлечения инвестиций в нацпроекты

Президент дал поручение правительству выработать критерии привлечения частных инвестиций в нацпроекты, предусмотренные майским указом, и определить порядок формирования портфеля проектов. Документ опубликован на сайте Кремля.

Необходимо будет регулярно рассматривать и утверждать такие проекты на заседаниях президиума Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Ответственным назначен первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Федеральным ведомствам - Минздраву, Минкультуры, Минкомсвязи, Минобрнауки, Минприроды, Минпромторгу, Минпросвещения, Минсельхозу, Минстрою, Минтрансу, Минэнерго совместно с Минфином и Минэкономразвития - поручено обеспечить формирование портфеля проектов для частных инвестиций в нацпроекты.