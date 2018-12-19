Путин поздравил Волчек с юбилеем

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму художественному руководителю Московского театра "Современник" Галине Волчек.

"Вас по праву считают безгранично талантливым, увлеченным человеком - подлинным творцом и созидателем", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил веру Галины Волчек в высокое предназначение искусства, ответственное отношение к своему призванию, любовь к родному театру и зрителям, а также ее непререкаемый авторитет.

"И конечно, замечательным подарком для Вас стало долгожданное новоселье - открытие исторической сцены "Современника" на Чистых прудах", - добавил президент.

Глава государства убежден, что "легендарный театр и впредь будет символом новаторства и смелого творческого поиска".

Путин пожелал Волчек здоровья, осуществления планов и замыслов.