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19.12.2018 10:40
Рубрика: Культура

Путин поздравил Волчек с юбилеем

Текст: Кира Латухина

Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму художественному руководителю Московского театра "Современник" Галине Волчек.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ ТАСС
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"Вас по праву считают безгранично талантливым, увлеченным человеком - подлинным творцом и созидателем", - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил веру Галины Волчек в высокое предназначение искусства, ответственное отношение к своему призванию, любовь к родному театру и зрителям, а также ее непререкаемый авторитет.

"И конечно, замечательным подарком для Вас стало долгожданное новоселье - открытие исторической сцены "Современника" на Чистых прудах", - добавил президент.

Глава государства убежден, что "легендарный театр и впредь будет символом новаторства и смелого творческого поиска".

Путин пожелал Волчек здоровья, осуществления планов и замыслов.

Культура Театр Драматический театр Власть Работа власти Президент
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